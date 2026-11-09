PROVOKACIJA ILI NE?
Profesor iz Banje Luke izazvao žestoku raspravu zbog izjave o ćevapima u Sarajevu
Objava banjalučkog profesora Aleksandra Savanovića na društvenoj mreži X, u kojoj je kritizirao činjenicu da u ćevabdžinicama na sarajevskoj Baščaršiji nije moguće naručiti pivo uz ćevape, izazvala je brojne reakcije i raspravu na društvenim mrežama.
Među onima koji su reagirali našli su se novinar Dragan Bursać, građani Sarajeva, ali i sarajevski profesor Vedran Zubić.
Savanović je u svojoj objavi nemogućnost naručivanja piva uz ćevape na Baščaršiji povezao s, kako je naveo, promjenama u sarajevskom društvu, za koje smatra da su posljedica vjerskog fanatizma.
"Ćevapi su očit primjer nazadovanja koje vjerski fanatizam može izazvati u jednom društvu: nekoć najliberalniji grad na Balkanu, Sarajevo je došlo do toga da na Baščaršiji ne možete dobiti pivo uz ćevape. Tužna slika jednog nekad sjajnog društva", napisao je Savanović.
Njegova tvrdnja ubrzo je izazvala reakcije, a među prvima se oglasio novinar Dragan Bursać, koji je postavio pitanje o ranijoj praksi posluživanja alkohola u ćevabdžinicama na Baščaršiji.
"U kojoj si inače ćevabdžinici na Baščaršiji ikada pio pivo", upitao je Bursać.
Uslijedili su brojni komentari korisnika društvenih mreža koji su osporavali Savanovićeve navode, a pojedini su mu dostavili i popis sarajevskih ćevabdžinica u kojima je moguće naručiti pivo uz ćevape.
Na njegovu objavu reagirala je i jedna Sarajka, koja je navela da njezina obitelj više od jednog stoljeća drži trgovine na Baščaršiji te da se, prema njezinim riječima, u tamošnjim ćevabdžinicama tradicionalno nisu posluživali ni alkohol ni kava.
"Lažni, jeftini, glupi, zlonamjerni spinovi o Sarajevu. Pa zar vas više nije sram? Moja obitelj na Baščaršiji drži trgovine više od 100 godina, tako da je ovo što pišem vjerodostojno. Nikad, ama baš nikad, na Baščaršiji u ćevabdžinicama nisu se posluživali ni alkohol ni kava...
"Nemaš ni u McDonald'su pivo"
Isključivo jogurt i sok. Sve ostalo možete popiti u našim prekrasnim restoranima i kafićima u Sarajevu... Eto", napisala je.
Jedan od komentatora usporedio je situaciju s restoranima brze hrane, ističući da mu ne smeta što se uz ćevape ne poslužuje alkohol.
"Nemaš ni u McDonald'su pivo. Malo glupo. Poštujem i ne smeta mi. Osobno ne idem u kafiće u kojima nema alkohola, ali uz ćevape je dovoljan jogurt", naveo je.
Teme za dnevno-političke rasprave
U raspravu se uključio i sarajevski profesor Vedran Zubić, koji se na društvenim mrežama osvrnuo na Savanovićevu objavu, ali i na nedavni napad na učenika medrese u Banjoj Luci.
Zubić je naveo da je vidio objavu banjalučkog profesora koji je izrazio nezadovoljstvo zbog nemogućnosti naručivanja piva u ćevabdžinici na Baščaršiji, ocijenivši da se takve teme često koriste u dnevno-političkim raspravama o konzervativnosti društva.
"Vidio sam kako je neki profesor iz Banje Luke bio razočaran što nije bilo piva u ćevabdžinici na Baščaršiji. Svakako, takve stvari uvijek služe nekoj 'dnevnoj politici', priči o 'konzervativnom društvu'. Ne bih o tome...", napisao je Zubić.
Između ostalog, iznio je i vlastiti stav o tome kako bi Baščaršija trebala izgledati, naglašavajući da njegovo mišljenje nije motivirano konzervativnim razlozima, nego očuvanjem kulturnog identiteta ovog dijela Sarajeva.
"Moje je mišljenje da treba onemogućiti prodaju raznih stvari na Baščaršiji, uključujući i alkohol. Naravno, moj razlog nije 'konzervativan', nego činjenica da je to orijentalno i kulturno središte grada pa ga ne treba pretvarati u neku 'mondenu', otmjenu zonu. Ali ni to nije tema objave niti sam ja mjerodavan...", naveo je.
"Što je važnije – pivo, ćevapi ili sigurnost djece?"
Zubić je potom pozornost usmjerio na napad na učenika medrese u Banjoj Luci, ističući da smatra važnijim govoriti o sigurnosti djece.
"Prije nekoliko dana napadnut je učenik medrese u Banjoj Luci. Napad na bilo koje dijete uvijek je katastrofa. Mladić je normalno izašao iz škole, a nakon toga pronađen je vidno pretučen pet kilometara od škole, uz rijeku Vrbas. Posebno je simptomatična činjenica da je riječ o učeniku medrese. Nisam vidio objavu ovog kolege, koji je pisao o nedostatku piva uz ćevape, o tom napadu na dijete u gradu u kojem je on profesor!", poručio je Zubić.
Na kraju je postavio pitanje o prioritetima u javnim raspravama, uz poziv banjalučkom profesoru da se prilikom sljedećeg posjeta Sarajevu sastanu.
"Što je važnije – pivo, ćevapi ili sigurnost djece", upitao je Zubić, a zatim dodao:
"P. S. Kolega, kada ponovno dođe u Sarajevo, neka se javi da odemo na pivo... ali neka prvo osudi napad na učenika u Banjoj Luci!"
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