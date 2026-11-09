Profesor iz Banje Luke izazvao žestoku raspravu zbog izjave o ćevapima u Sarajevu

"Prije nekoliko dana napadnut je učenik medrese u Banjoj Luci. Napad na bilo koje dijete uvijek je katastrofa. Mladić je normalno izašao iz škole, a nakon toga pronađen je vidno pretučen pet kilometara od škole, uz rijeku Vrbas. Posebno je simptomatična činjenica da je riječ o učeniku medrese. Nisam vidio objavu ovog kolege, koji je pisao o nedostatku piva uz ćevape, o tom napadu na dijete u gradu u kojem je on profesor!", poručio je Zubić.