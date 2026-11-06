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stižu dramatični detalji

Teška nesreća: Autobus sletio s ceste i zabio se u stablo. Više je stradalih, hitne službe na terenu

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06. stu. 2026. 11:03
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French Police Municipale (municipal police) logo on a police car in Plougastel-Daoulas, western France. (Photo by Fred TANNEAU / AFP)
Ilustracija: AFP/FRED TANNEAU

Teška prometna nesreća dogodila se u petak ujutro u mjestu Lent, na istoku Francuske, oko 55 kilometara od granice sa Švicarskom. Međugradski autobus izletio je s ceste i udario u stablo, a prema informacijama lokalnih vlasti, u nesreći ima više stradalih.

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Prema riječima gradonačelnika Lenta Yvesa Cristina, autobus je sletio s kolnika i završio u jarku, gdje je udario u stablo. Francuski ministar obrazovanja Édouard Geffray potvrdio je da su u nesreći sudjelovali učenici te izrazio suosjećanje sa stradalima i njihovim obiteljima piše BBC.

Hitne službe odmah su upućene na mjesto nesreće, a angažiran je i helikopter kojim će teško ozlijeđeni biti prevezeni u specijaliziranu bolnicu.

Gradonačelnik Cristin izjavio je za francuske medije da su dvije osobe bile u srčanom zastoju. Francuski mediji izvijestili su i o dvije poginule osobe, no tu informaciju zasad nisu potvrdile nadležne službe. Lokalna prefektura i civilna zaštita navode da još ne mogu potvrditi broj smrtno stradalih.

Nesreća se dogodila oko 7 sati ujutro, a na fotografijama koje je objavila televizija BFM TV vidi se plavo-bijeli autobus nagnut u jarku uz cestu, dok su se oko njega okupili ljudi.

Francuski ministar prometa Philippe Tabarot najavio je da se uputio na mjesto nesreće, navodi Reuters.

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Teme
autobusna nesreća francuska prometna nesreća

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