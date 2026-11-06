stižu dramatični detalji
Teška nesreća: Autobus sletio s ceste i zabio se u stablo. Više je stradalih, hitne službe na terenu
Teška prometna nesreća dogodila se u petak ujutro u mjestu Lent, na istoku Francuske, oko 55 kilometara od granice sa Švicarskom. Međugradski autobus izletio je s ceste i udario u stablo, a prema informacijama lokalnih vlasti, u nesreći ima više stradalih.
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Prema riječima gradonačelnika Lenta Yvesa Cristina, autobus je sletio s kolnika i završio u jarku, gdje je udario u stablo. Francuski ministar obrazovanja Édouard Geffray potvrdio je da su u nesreći sudjelovali učenici te izrazio suosjećanje sa stradalima i njihovim obiteljima piše BBC.
Hitne službe odmah su upućene na mjesto nesreće, a angažiran je i helikopter kojim će teško ozlijeđeni biti prevezeni u specijaliziranu bolnicu.
🔴 🚨INTERVENTION EN COURS - LENT En ce moment, de nombreux sapeurs-pompiers interviennent pour un accident de la route sur la commune de LENT ✅ Prudence sur place, et laissez la priorité de passage aux engins de secours. Suivre les consignes sur la page @Prefet01 https://t.co/H9NeKxO9Nt— sdis01 Sapeurs-pompiers de l'Ain (@sdis01) November 6, 2026
Gradonačelnik Cristin izjavio je za francuske medije da su dvije osobe bile u srčanom zastoju. Francuski mediji izvijestili su i o dvije poginule osobe, no tu informaciju zasad nisu potvrdile nadležne službe. Lokalna prefektura i civilna zaštita navode da još ne mogu potvrditi broj smrtno stradalih.
Nesreća se dogodila oko 7 sati ujutro, a na fotografijama koje je objavila televizija BFM TV vidi se plavo-bijeli autobus nagnut u jarku uz cestu, dok su se oko njega okupili ljudi.
Francuski ministar prometa Philippe Tabarot najavio je da se uputio na mjesto nesreće, navodi Reuters.
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