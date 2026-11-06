Još jedan radiolog dao otkaz u Vinogradskoj

Nakon dvojice neurointervencijskih radiologa iz Vinogradske i šest liječnika s Klinike za tumore, odlazi i stručnjak koji sudjeluje u minimalno invazivnom liječenju tumora bubrega i metastaza. Izvori iz bolnice opisuju ga kao jednog od vodećih hrvatskih stručnjaka za periferne intervencije, koji je uveo niz složenih dijagnostičkih i terapijskih postupaka te educirao liječnike iz cijelog svijeta, piše za 24sata Martina Pauček Šljivak.