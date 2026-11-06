zbog dijane zadravec
Još jedan radiolog dao otkaz u Vinogradskoj
Povratak Dijane Zadravec na čelo Kliničkog zavoda za dijagnostičku i intervencijsku radiologiju KBC-a Sestre milosrdnice nastavlja izazivati potrese u bolnici. Kako doznaju 24sata od više izvora, otkaz je dao još jedan intervencijski radiolog, čime se broj liječnika koji su u posljednja dva tjedna odlučili otići popeo na devet.
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Nakon dvojice neurointervencijskih radiologa iz Vinogradske i šest liječnika s Klinike za tumore, odlazi i stručnjak koji sudjeluje u minimalno invazivnom liječenju tumora bubrega i metastaza. Izvori iz bolnice opisuju ga kao jednog od vodećih hrvatskih stručnjaka za periferne intervencije, koji je uveo niz složenih dijagnostičkih i terapijskih postupaka te educirao liječnike iz cijelog svijeta, piše za 24sata Martina Pauček Šljivak.
Posebno zabrinjava odlazak dvojice neurointervencijskih radiologa koji su u Vinogradskoj bili jedini liječnici osposobljeni za zahvate kojima se zaustavljaju krvarenja u mozgu nakon puknuća aneurizme. Njihov odlazak mogao bi ozbiljno ugroziti dostupnost hitnog liječenja.
Vinogradska skrbi o 700.000 pacijenata
Problem je tim veći jer Vinogradska skrbi o području na kojem živi oko 700.000 pacijenata, uključujući stanovnike Zagreba, Karlovca i okolnih županija. Odlazak liječnika tako bi mogao imati posljedice daleko izvan granica glavnog grada.
Izvori za 24sata upozoravaju da se otvara pitanje gdje će se zbrinjavati pacijenti kojima je potreban hitan neurointervencijski zahvat. Kod puknuća moždane aneurizme vrijeme je presudno, a nedostupnost odgovarajućeg liječenja može rezultirati smrću ili trajnim invaliditetom.
Zadravec je na čelo Zavoda ponovno imenovana odlukom ravnatelja Davora Vagića. S iste je pozicije smijenjena u svibnju 2021., nakon sukoba i narušenih odnosa s dijelom zaposlenika. Već tada su zabilježeni odlasci radiologa, a dio djelatnika upozoravao je na njezino ponašanje i način upravljanja.
Prema ranijim navodima, 17 djelatnika povezanih s radiologijom i onkološkom skrbi upozoravalo je na neprimjereno ponašanje, dok je 11 bivših zaposlenika poslalo pismo upozorenja.
Zadravec je nakon smjene pokrenula sudski postupak. Županijski sud u Puli odbio je njezinu tužbu, no Vrhovni sud dopustio je reviziju, koja je još u tijeku.
Njezin povratak uslijedio je nakon novog natječajnog postupka. Prvi natječaj za čelno mjesto Zavoda bio je poništen, a na ponovljenom, raspisanom u kolovozu, povjerenstvo je odabralo upravo Zadravec.
U međuvremenu se sve više otvara pitanje posljedica odlazaka stručnjaka za organizaciju rada bolnice i dostupnost liječenja onkološkim i drugim teškim pacijentima.
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