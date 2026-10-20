uvezeni iz Srbije
Teški lanci, steroidi i borilište: Spašena 24 psa pripremana za ilegalne borbe
Talijanski karabinjeri pronašli su i spasili 24 psa koje je skupina ljudi pripremala za borbe. Snimke bi objavljivali na internetu, a pitbulovi su ilegalno uvezeni iz Srbije.
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Istraga je pokrenuta još 2025., a optuženo je 12 osoba iz više talijanskih pokrajina (Parma, Bergamo, Venecija, Pisa i Rieti) te Srbije. Istražna jedinica za zaštitu okoliša, poljoprivrede, prehrambenog sektora i šumarstva u Parmi je uz potporu nadležnih institucija u četvrtak provela naloge za pretragu i zapljenu koje je izdalo tužiteljstvo u Parmi.
U pet pokrajina otkrivene su trake za trčanje, teški lanci, ogrlice s džepovima za utege, lijekovi na bazi steroida i zapisi koji navodno dokumentiraju stroge programe dopinga, kao i standardizirani "ring za borbe" izrađen od drvenih dasaka i umjetnog tepiha, piše Ansa, a prenosi Dnevnik.hr.
Istražitelji sumnjaju da su psi obučavani za organizirane borbe još od šteneće dobi. Analiza stranih putovnica pasa pokazala je da su pitbulovi navodno ilegalno uvezeni iz srbijanskih uzgojnih objekata, uz sudjelovanje trenera, trgovaca i, navodno, suučesnika stranih veterinara.
Važnu ulogu u istrazi imala je analiza stranih putovnica pitbulova, koji su ilegalno uvezeni od uzgajivačnica u Srbiji uz pomoć trenera, krijumčara i stranih veterinara.
Za zlostavljanje životinja talijanski zakon predviđa od šest mjeseci do dvije godine zatvora i novčanu kaznu od 5000 do 30.000 eura.
Za organiziranje, promicanje ili vođenje neodobrenih borbi životinja u kojima može biti ugroženo njihovo fizičko zdravlje predviđena je kazna od dvije do četiri godine zatvora i novčana kazna od 50.000 do 160.000 eura. Kazne su propisane i za one koji uzgajaju ili treniraju životinje kako bi sudjelovale u borbama: od tri mjeseca do dvije godine zatvora i novčana kazna od 5000 do 30.000 eura. Odgovornost može obuhvatiti i vlasnike ili osobe koje drže životinje korištene u borbama ako su na to pristali.
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