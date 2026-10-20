Teški lanci, steroidi i borilište: Spašena 24 psa pripremana za ilegalne borbe

Za organiziranje, promicanje ili vođenje neodobrenih borbi životinja u kojima može biti ugroženo njihovo fizičko zdravlje predviđena je kazna od dvije do četiri godine zatvora i novčana kazna od 50.000 do 160.000 eura. Kazne su propisane i za one koji uzgajaju ili treniraju životinje kako bi sudjelovale u borbama: od tri mjeseca do dvije godine zatvora i novčana kazna od 5000 do 30.000 eura. Odgovornost može obuhvatiti i vlasnike ili osobe koje drže životinje korištene u borbama ako su na to pristali.