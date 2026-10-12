Kako su terapijski psi donijeli mir i radost učenicima nakon pucnjave u srednjoj školi u Coloradu

Norene, mirna mlada kujica koja obožava pozornost, i Polenta, njezina živahna i nestašna kolegica, počele su raditi u školi u ožujku, odnosno kolovozu. Dio su programa koji provodi Canine Companions, neprofitna organizacija sa sjedištem u Kaliforniji koja besplatno osigurava pse za pružanje emocionalne potpore osobama koje su doživjele traumu. Njih dvije prvi su psi iz tog programa raspoređeni u školu nakon pucnjave u njezinim prostorijama.