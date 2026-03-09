Uživo iz Tel Aviva za N1 televiziju javio se izraelski politolog Sefi Kedmi, koji je komentirao sukob s Iranom iz perspektive međunarodnog prava te koji su mogući scenariji u idućih nekoliko mjeseci.
"Izraelci kažu da djeluju u samoobrani protiv jednog razornog režima koji ima kapaciteta ostvariti svoje ciljeve. Nije tajna da Iran već godinama poziva na smrt Izraela i SAD-a i da je pokušao postići način da to ostvari, bilo nuklearnim oružjem ili balističkim raketama. Na desetke tisuća balističkih raketa uperenih protiv male zemlje, protiv Izraela, zapravo predstavljaju smrtnu presudu", kaže Kedmi.
Na kostataciju voditeljice Nine Kljenak da Iran nije napao prvi, Kedmi je rekao: "U okviru međunarodnog prava preventivni napadi protiv strateških prijetnji su nešto što je priznato i u praksi zapravo ove su rasprave praćene raspravama o geopolitici. Zapravo, imamo puno primjera u povijesti gdje nije bilo bitno što kaže međunarodno pravo nego je važnija politika.
"Mislim da SAD neće biti pozvan na odgovornost pred međunarodnim tribunalima poput Rusije ili Kine koje su opetovano kršile međunarodno pravo. Dakle, uz svo dužno poštovanje ovom suhoparnom zakonu i pravu, mislim da je zapravo Izrael na pravoj strani međunarodnog prava. Imate kredibilnu prijetnju nekoga tko vam tvrdi da će vas uništiti i ima kredibilne načine da to učini, Hamas je ovo zapravo započeo 7. listopada. Ne možete započeti rat i onda reći: Znate što, sad želimo naprosto prestati. Rat će se zaustaviti kad nestane prijetnje, a to će se dogoditi kad dođe do promjene režima ili kad režim bude dovoljno oslabljen", poručio je.
Komentirajući kakve scenarije predviđa za idućih nekoliko mjeseci, poručio je: "Vjerojatno ćemo imati opasnu eskalaciju pod kontrolom, a iranski kapaciteti će se sve više smanjivati iz dana u dan, režim će biti svrgnut ili će shvatiti da mora odstupiti. Posljedice ovoga bi mogle biti dalekosežne, osobito u pogledu cijena nafte koje sada rastu zbog iranskog pritiska na zemlje proizvođače nafte, a ciljaju i brodove u Hormuškom tjesnacu. Ali, ako bi Iran bio u interesnoj sferi SAD-a, ako i Venezuela, to znači da bi da bi SAD mogao utjecati n cijene nafte i energenata u svijetu, što znači da bi ih mogao znatno sniziti što bi moglo utjecati na Rusiju koja uvelike ovisi o cijenama nafte i Kinu koja ovisi o izvozu nafte iz Irana."
Naglasio je da su ljudi zainteresirani za zapadni način života te smatra da bi se sile trebale ujediniti iza Izraela i pomoći da se stvori jedna druga stabilnost u regiji i mir.
"Moram biti sasvim jasan, narod Irana nije neprijatelj Izraela. Gledamo na njih blagonaklono, imamo na tisuće godina pozitivne povijesti, nije bilo sukoba između Perzijanaca i Židova. Čekamo dan kada ćemo umjesto ratnih aviona imati ekonomiju i turizam između naših zemalja", zaključio je.
