Komentirajući kakve scenarije predviđa za idućih nekoliko mjeseci, poručio je: "Vjerojatno ćemo imati opasnu eskalaciju pod kontrolom, a iranski kapaciteti će se sve više smanjivati iz dana u dan, režim će biti svrgnut ili će shvatiti da mora odstupiti. Posljedice ovoga bi mogle biti dalekosežne, osobito u pogledu cijena nafte koje sada rastu zbog iranskog pritiska na zemlje proizvođače nafte, a ciljaju i brodove u Hormuškom tjesnacu. Ali, ako bi Iran bio u interesnoj sferi SAD-a, ako i Venezuela, to znači da bi da bi SAD mogao utjecati n cijene nafte i energenata u svijetu, što znači da bi ih mogao znatno sniziti što bi moglo utjecati na Rusiju koja uvelike ovisi o cijenama nafte i Kinu koja ovisi o izvozu nafte iz Irana."