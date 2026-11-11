sigurnosni analitičar za n1
Redžepović o pregovorima: "Trumpova dva diletanta nemaju pojma o geopolitici, Rusi ih vuku za nos"
Sigurnosni i vojni analitičar te kolumnist portala Telegram Goran Redžepović gostovao je u Novom danu kod našeg Hrvoja Krešića te komentirao prvi dan rusko-ukrajinskih pregovora koji su nakon devet mjeseci počeli u Abu Dhabiju, kao i trenutno stanje na bojištu.
Iako su pregovori počeli, na terenu se i dalje odvijaju borbe. "Po pitanju djelovanja na samom borbenom frontu možemo reći da su Rusi izgubili inicijativu, gdje ukrajinske snage na pojedinim mjestima polako preuzimaju inicijativu. Već dva mjeseca zaredom Ukrajinci oslobađaju više teritorija nego što Rusi zauzimaju. Međutim, to su jako mali pomaci da bi se moglo reći da je to neka strategijska promjena", rekao je.
Dodao je da je rusko djelovanja na osvajanje ostalih dijelova Donbasa stalo i smatra da do kraja godine vjerojatno neće biti ništa.
"Sve svoje kapacitete i napore uložili su na svoju kampanju terora protiv ukrajinskog stanovništva. Ovo je jedna apsolutno teroristička kampanja koju ruska vojska provodi ne bi li preko stvaranja nemogućih uvjeta za život prisilila ukrajinsko vodstvo na određene teritorijalne ustupke u Donbasu da bi se zaključilo bilo kakvo primirje", kazao je.
Redžepović je naglasio da je ovo već peta sezona u kojoj, kako kaže, Rusi pokušavaju dovesti Ukrajinu do smrzavanja. "Pred početak ove terorističke akcije već je bilo uništeno 70 posto kapaciteta proizvodnje električne energije u Ukrajini. Međutim, Ukrajinci poduzimaju određene mjere, radnje i postupke kako bi to ublažili", rekao je i dodao da se radi o decentralizaciji proizvodnje energije.
Smatra da će Ukrajini biti teško, ali i da neće pasti u mrak. Također, Ukrajinci su, kaže, poduzeli mjere kako bi spriječili smrzavanje vodovoda i instalacija u velikim gradovima. "Povijest nas uči da nijedna kampanja ove vrste nije osigurala pobjedu u ratu, ona dolazi na bojnom polju, a ne kampanjama terora", istaknuo je.
Istaknuo je i da Ukrajina pojačala kritičnu infrastrukturu, da mogu izdržati određene napade. "Moramo biti potpuno jasni, ova će zima biti dosad najteža za Ukrajince, ali oni sa svakim ponovljenim udarom oni razvijaju sve veću sposobnost izdržavanja u takvim uvjetima. U novijoj povijesti nismo uopće vidjeli da je neka država na taj način pokušala ostvariti političke ciljeve. Isključivo težište operacije je protiv civilne infrastrukture kako bi se stvorili nemogući uvjeti za stanovnike Ukrajine", rekao je.
Ukrajinci, podsjetio je, poduzimaju i ofenzivne mjere kako bi umanjili učinak ruskih napada. "Administracija Donalda Trumpa osujetila je isporuku većih količina raketa presretača za Patriote, mogu dobiti maksimalno do 12 projektila mjesečno, a njima treba minimalno 60. Ukrajinci stoga napadaju lanac proizvodnje ruskih projektila. Oni žele udarom u pojedine elemente ruskog vojno-industrijskog kompleksa ograničiti mogućnost proizvodnje takvih projektila. Oni su u tome zasad relativno uspješni", rekao je.
Uspjesi su, kaže, ograničeni jer besposadni sustavi koje koriste Ukrajinci nemaju toliko snagu penetracije kako bi probijali takve objekte i nose relativno malu količinu eksploziva. Navodi da su Ukrajinci pokazali da, kad i ako dobiju moćnije oružje, mogu ograničiti rusku proizvodnju.
"Ova ruska ofanziva pokazala je nekoliko stvari što se tiče same Rusije. Mislili su da je dubina teritorija dovoljna zaštita iz zraka. Međutim, to se pokazalo da nije. Na primjeru tvornice iz Rostovske oblasti, pokazalo se da i kad fortificiraju i organiziraju protuzračnu obranu, ako Ukrajinci koriste suvremena napadna sredstva bez problema neutraliziraju obranu i uništavaju proizvodne pogone. Ukrajinci su pokazali i kako uvijek podižu ljestvicu sposobnost borbenog djelovanja. U posljednjim operacijama pokazali su sposobnost združenog djelovanja besposadnih sustava i krstarećih projektila", naglasio je.
Istaknuo je i da Ukrajinci provode "slobodan lov" na lansere raketa Iskander-M, i, kako kaže, i tu pokazuju rezultate i uspjehe. Tako, pojašnjava, smanjuju mogućnost višestrukog udara u jednom trenu.
Kaže da je, što se tiče Ukrajine, dobro što se "Europa probudila" i isporučuje joj sve više naoružanja i pomoći. "Ukrajinci ne baš intenzivno, ali konstantno povećavaju učinkovitost i ubojitost svojih oružanih sustava da djeluju po dubini ruskog teritorija. Napravili su i velike organizacijske promjene unutar oružanih snaga", rekao je.
Komentirajući ruske zalihe i snagu ruske ekonomije, Redžepović je rekao da su u potpunosti postali ovisni o Kinezima. Većina elektronike i mlaznih motora za bespilotne letjelice koje koriste, kaže, dolazi iz Kine. "Rusija daleko od toga da ima snagu za razvoj nekih novih tehnologija i novih kapaciteta u smislu da mogu ponuditi nešto novo i iznenađujuće. Samo mogu povećavati količinu razaranja na one dijelove teritorija koje Ukrajinci ne mogu braniti. Potpuno je jasno da bi Putin, bez Trumpa, davno davno pao na koljena, da bi se našao u puno težoj situaciji nego što je danas", izjavio je.
Ukrajinci, kaže, žele izdržati još dvije godine kako bi otišla Trumpova administracija da bi uspjeli vojnim sredstvima obuzdati rusku agresiju. S druge strane, kaže da Rusija, sve dok ima nade da ostvare minimalne reducirane vojne ciljeve, ne želi prestati s ratom. "Ne može se reći da je i jedna i druga strana došla do nekakvog praga neizdržljivosti. Obje strane, uz pomoć svojih saveznika, mogu i dalje provoditi borbene operacije. Velika slabost zapadne strane je maligno djelovanje Trumpa i njegove administracije. Ali, Europa se protiv toga bori i mislim da će za koju godinu postati samostalni u odnosu na SAD. Zasad nisu", poručio je.
Na kraju je komentirao i pregovore u Abu Dhabiju, poručivši da je ovo četvrta "runda" ovakvih pregovora bez ikakvih rezultata.
"Ne možemo ništa očekivati, pogotovo jer to vode dva diletanta koji nemaju pojma o geopolitici Trumpov zet i poslovni partner. Vidi se da ih ruska strana dobro vuče za nos. Ukrajinci u tim pregovorima sudjeluju, ali nema prevelike nade za postizanje mira", zaključio je.
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