Komentirajući ruske zalihe i snagu ruske ekonomije, Redžepović je rekao da su u potpunosti postali ovisni o Kinezima. Većina elektronike i mlaznih motora za bespilotne letjelice koje koriste, kaže, dolazi iz Kine. "Rusija daleko od toga da ima snagu za razvoj nekih novih tehnologija i novih kapaciteta u smislu da mogu ponuditi nešto novo i iznenađujuće. Samo mogu povećavati količinu razaranja na one dijelove teritorija koje Ukrajinci ne mogu braniti. Potpuno je jasno da bi Putin, bez Trumpa, davno davno pao na koljena, da bi se našao u puno težoj situaciji nego što je danas", izjavio je.