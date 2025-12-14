Oglas

UŽIVO / U tijeku sastanak Zelenskog i Merza

14. pro. 2025. 17:53
Ured Volodimira Zelenskog

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenskyy sastaje se u Berlinu s američkim posebnim izaslanikom Steveom Witkoffom i zetom američkog predsjednika Donalda Trumpa, Jaredom Kushnerom, na razgovorima između ukrajinske i američke strane. Njemački kancelar Friedrich Merz također je prisutan na razgovorima.

Zelenskiy se sastaje s njemačkim kancelarom Friedrichom Merzom uoči razgovora s američkim predstavnicima o ruskoj invaziji na Ukrajinu Zelenskyy se sastaje s njemačkim kancelarom Friedrichom Merzom uoči razgovora s američkim predstavnicima o ruskoj invaziji na Ukrajinu

"Započeli smo naš sastanak", objavio je Zelenskyy na Telegramu.

Prije sastanka, Zelenskyy je u objavi na X rekao da je "ključno da svi koraci o kojima se dogovorimo s partnerima moraju funkcionirati kako bi partneri osigurali zajamčenu sigurnost".

„Samo pouzdana jamstva mogu donijeti mir. Računamo na naše partnere da će također nastaviti konstruktivno surađivati“, dodao je.

Ured Volodimira Zelenskog

Naglasio sigurnosna jamstva Zapada, Rusija zahtijeva Donbas

Zelensky je naglasio sigurnosna jamstva Zapada ako se osigura primirje s Rusijom. Ukrajinski čelnici žele jamstva u slučaju da Rusija ponovno napadne Ukrajinu.

Zelensky je isključio mogućnost davanja teritorija Rusiji u zamjenu za sporazum o prekidu vatre s Moskvom.

Rusija je inzistirala da se Ukrajina mora povući iz cijele istočne regije Donbasa kao uvjet za bilo kakav sporazum, uključujući i područja koja nisu pod ruskom kontrolom.

Čuo se i s Macronom

Macron se oglasio na X-u uoči sastanka.

"Upravo sam razgovarao s predsjednikom Zelenskim. "Amerikanci, Europljani i Ukrajinci traže samo mir. Dok Rusija nastavlja svoj agresivni rat, Ukrajina stoji čvrsto.

Francuska je i ostat će uz Ukrajinu kako bi izgradila snažan i trajan mir - onaj koji može dugoročno jamčiti sigurnost i suverenitet Ukrajine, kao i Europe.

Zahvaljujem svim ukrajinskim, europskim i američkim pregovaračima mobiliziranim prema ovom cilju.

