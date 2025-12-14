UŽIVO / U tijeku sastanak Zelenskog i Merza

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenskyy sastaje se u Berlinu s američkim posebnim izaslanikom Steveom Witkoffom i zetom američkog predsjednika Donalda Trumpa, Jaredom Kushnerom, na razgovorima između ukrajinske i američke strane. Njemački kancelar Friedrich Merz također je prisutan na razgovorima.
The meeting between Ukrainian President Zelenskyy and the US delegation in Berlin, Germany, has started.— (((Tendar))) (@Tendar) December 14, 2025
What is great to see is that German Chancellor Merz is sitting right in the middle of the Ukrainian delegation, making absolutely clear where he stands in this matter. pic.twitter.com/r1wj1vtt9l
"Započeli smo naš sastanak", objavio je Zelenskyy na Telegramu.
Prije sastanka, Zelenskyy je u objavi na X rekao da je "ključno da svi koraci o kojima se dogovorimo s partnerima moraju funkcionirati kako bi partneri osigurali zajamčenu sigurnost".
„Samo pouzdana jamstva mogu donijeti mir. Računamo na naše partnere da će također nastaviti konstruktivno surađivati“, dodao je.
Naglasio sigurnosna jamstva Zapada, Rusija zahtijeva Donbas
Zelensky je naglasio sigurnosna jamstva Zapada ako se osigura primirje s Rusijom. Ukrajinski čelnici žele jamstva u slučaju da Rusija ponovno napadne Ukrajinu.
Zelensky je isključio mogućnost davanja teritorija Rusiji u zamjenu za sporazum o prekidu vatre s Moskvom.
Rusija je inzistirala da se Ukrajina mora povući iz cijele istočne regije Donbasa kao uvjet za bilo kakav sporazum, uključujući i područja koja nisu pod ruskom kontrolom.
Čuo se i s Macronom
Macron se oglasio na X-u uoči sastanka.
"Upravo sam razgovarao s predsjednikom Zelenskim. "Amerikanci, Europljani i Ukrajinci traže samo mir. Dok Rusija nastavlja svoj agresivni rat, Ukrajina stoji čvrsto.
I have just spoken with President @ZelenskyyUa.— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) December 14, 2025
Americans, Europeans and Ukrainians only seek peace. As Russia continues its war of aggression, Ukraine stands strong.
France is, and will remain, at Ukraine’s side to build a robust and lasting peace—one that can guarantee…
Francuska je i ostat će uz Ukrajinu kako bi izgradila snažan i trajan mir - onaj koji može dugoročno jamčiti sigurnost i suverenitet Ukrajine, kao i Europe.
Zahvaljujem svim ukrajinskim, europskim i američkim pregovaračima mobiliziranim prema ovom cilju.
