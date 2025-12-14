Ako bolujete od ove bolesti, nikako nemojte jesti kiseli kupus

Za kiseljenje kupusa koristi se velika količina soli, a to nije zdravo, pogotovo jer se nakon jela pije velika količina vode. Kada se u organizam unosi previše soli, osoba može oboljeti od povišenog krvnog tlaka. Zbog soli se višak tekućine zadržava i teško izbacuje, a sol remeti odnos kalija i natrija pa utječe na grčenje mišića, osobito oko vrata i kralježnice, piše krstarica.com.