Ako bolujete od ove bolesti, nikako nemojte jesti kiseli kupus

Potrebno je sagledati pozitivne i negativne učinke te kako kiseli kupus utječe na neke bolesti, kaže Georgij Nazarov, ruski naturolog.
Za kiseljenje kupusa koristi se velika količina soli, a to nije zdravo, pogotovo jer se nakon jela pije velika količina vode. Kada se u organizam unosi previše soli, osoba može oboljeti od povišenog krvnog tlaka. Zbog soli se višak tekućine zadržava i teško izbacuje, a sol remeti odnos kalija i natrija pa utječe na grčenje mišića, osobito oko vrata i kralježnice, piše krstarica.com.
Ako se već konzumira kiseli kupus, trebalo bi potpuno izbaciti sol iz drugih namirnica i obroka.
Nemir u rukama i nogama često se javlja kao posljedica neravnoteže kalija i natrija, koju uzrokuje previše soli. Sol se s kiselog kupusa ne uklanja potpuno čak ni pranjem listova prije upotrebe.
Dakle, s kiselim kupusom, koji je nesumnjivo koristan, ipak treba biti oprezan.
