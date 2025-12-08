Što SAD želi od Ukrajine: Napustiti Donbas, na ovaj ili onaj način

Kijev i dalje inzistira da se rat zamrzne na sadašnjim kontaktnim linijama, a anonimni američki pregovarač kaže da SAD želi od svog saveznika da se odrekne djela teritorija s većinskim ruskim stanovništvom.
Mirovni pregovori između SAD-a i Ukrajine zapeli su oko jedne ključne točke: kako prisiliti Ukrajinu da se odrekne onoga što Kremlj tijekom rata nije uspio zauzeti — cijele regije Donbas.
„Što se tiče teritorija, Amerikanci su jednostavni: Rusija traži da se Ukrajina odrekne teritorija, a Amerikanci stalno razmišljaju kako to ostvariti“, rekao je visoki europski dužnosnik upoznat s procesom pregovora, za POLITICO, pod uvjetom anonimnosti.
„Amerikanci inzistiraju da Ukrajina mora napustiti Donbas… na ovaj ili onaj način“, dodao je dužnosnik.
Ukrajina pak tvrdi da svaki mirovni sporazum mora značiti zamrzavanje rata na trenutačnoj liniji bojišta. Trenutačno je otprilike 30 posto Donbasa još uvijek pod ukrajinskom kontrolom.
„Najrealističnija opcija je da ostanemo gdje jesmo. Ali Rusi vrše pritisak na Kijev da se odrekne teritorija“, kaže europski dužnosnik.
Istodobno, SAD i dalje pritišće Ukrajinu da se sporazum postigne brzo, a predsjednik Donald Trump ponovno je pokazao frustraciju zbog odugovlačenja Kijiva.
„Rusija, pretpostavljam, radije bi imala cijelu zemlju kad malo razmislite. Ali Rusiji, vjerujem, ovaj [američki] plan odgovara — nisam siguran da odgovara Volodimiru Zelenskom. Njegovim se ljudima sviđa, ali on ga nije pročitao“, rekao je Trump na crvenom tepihu Kennedy Center nagrada u Washingtonu.
Zelenski nije komentirao Trumpove najnovije izjave, ali je za Bloomberg rekao da SAD i Ukrajina nisu postigli dogovor o istoku zemlje. Kijev pokušava objasniti Washingtonu da davanje Vladimiru Putinu onoga što nije uspio osvojiti u više od tri godine rata samo potiče dodatnu agresiju. Također se osjeća pod pritiskom zbog brzine kojom SAD želi zaključiti dogovor.
„Možda Trump želi da se to dogodi brzo, pa je njegov tim prisiljen objašnjavati mu da oni nisu krivi što se to ne odvija tempom koji on želi“, rekao je europski dužnosnik.
Prošlog tjedna Putin je izjavio da će Rusija ionako zauzeti Donbas. Međutim, Ukrajina vjeruje da bi odricanje od preostalog dijela Donjecke oblasti — uključujući gradove Kramatorsk i Slovjansk, s ukupno više od 100.000 stanovnika — Putinu omogućilo daljnje ofenzive prema Dnjepropetrovskoj, Zaporižji i Harkivskoj oblasti, upozorio je Zelenski ranije ove godine.
U kolovozu je Zelenski rekao da bi Rusiji moglo trebati oko četiri godine da potpuno okupira Donbas.
„Zato je važno kako će se SAD ponašati — kao posrednik ili sklonom ruskoj strani?“ rekao je europski dužnosnik, dodajući da Ukrajina također čeka razjašnjenje koje sigurnosne garancije je SAD spreman pružiti.
