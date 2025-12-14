Oglas

Potvrdila policija

Užas u Bedekovčini: Ubijena žena, pronađeno i tijelo osumnjičenog

N1 Info , Hina
14. pro. 2025. 07:47
09:21
23.10.2025., .Zagreb- Ilustracija policije Photo: Zeljko Lukunic/PIXSELL
Zeljko Lukunic/PIXSELL/Ilustracija

U obiteljskoj kući u Bedekovčini ubijena je žena, a pretragom kuće i okolnog terena pronađeno je tijelo osobe koju se sumnjiči za ubojstvo, doznaje se u nedjelju u Policijskoj upravi varaždinskoj.

Oba tijela prevezena su u Zavod za sudsku medicinu i kriminalistiku u Zagrebu. Očevidom, koji je još uvijek u tijeku,  rukovodi zamjenica županijskog državnog odvjetnika u Zagrebu. Nakon završetka očevida bit će poznato više informacija, dodaju iz policije.

Teme
policija ubojstvo žene zagorje

