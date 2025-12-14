Potvrdila policija
Užas u Bedekovčini: Ubijena žena, pronađeno i tijelo osumnjičenog
N1 Info , Hina
|
14. pro. 2025. 07:47
09:21
|
1komentar
U obiteljskoj kući u Bedekovčini ubijena je žena, a pretragom kuće i okolnog terena pronađeno je tijelo osobe koju se sumnjiči za ubojstvo, doznaje se u nedjelju u Policijskoj upravi varaždinskoj.
Oba tijela prevezena su u Zavod za sudsku medicinu i kriminalistiku u Zagrebu. Očevidom, koji je još uvijek u tijeku, rukovodi zamjenica županijskog državnog odvjetnika u Zagrebu. Nakon završetka očevida bit će poznato više informacija, dodaju iz policije.
Vijesti
|
13. pro.
