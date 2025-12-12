Oglas

Kremlj o povlačenju Ukrajine iz Donbasa: "Tek tada je moguć prekid vatre"

N1 Info
12. pro. 2025. 12:55
An Ukrainian T64 tank rolls along a road outside the area of Bakhmut, in the region of Donbas, on March 15, 2023. (Photo by Aris Messinis / AFP)
Aris Messinis / AFP

Savjetnik Kremlja za vanjsku politiku Jurij Ušakov izjavio je u petak da je prekid vatre u Ukrajini moguć tek nakon što se snage Kijeva povuku s cijelog područja Donbasa, pri čemu bi teritorij koji trenutačno drže ukrajinske snage preuzela Ruska nacionalna garda, izvijestio je ruski list Kommersant.

"Prekid vatre moguć je tek nakon povlačenja ukrajinskih postrojbi“, citirao je Ušakova Kommersant.

"Ako ne pregovorima, onda vojnim putem, taj će teritorij prijeći pod potpunu kontrolu Ruske Federacije. Sve ostalo ovisit će isključivo o tome“, dodao je.

Rusija trenutačno kontrolira cijelu Luhansku oblast i oko 80 posto Donjecke oblasti, iako Kijev i dalje drži nekoliko velikih i snažno utvrđenih gradova, uključujući Slovjansk i Kramatorsk, piše Reuters.

Kommersant je također naveo Ušakova kako je u intervjuu rekao da je, prema mirovnom planu, moguće da se u one dijelove Donbasa koji su sada pod ukrajinskom kontrolom rasporedi isključivo ruska Nacionalna garda Rosgvardija. Prema njegovim riječima, ruska vojska u tim područjima ne bi bila prisutna.

Citiran je kako kaže: „Sasvim je moguće da ondje uopće neće biti nikakvih postrojbi, ni ruskih ni ukrajinskih. Ali bit će ruska nacionalna garda, naša policija i sve što je potrebno za održavanje reda i organizaciju života.“

Donbas Jurij Ušakov Rat u Ukrajini Rusija

