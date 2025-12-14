Orešković uputila apel zastupnicima: "Molim vas da na glasanju o mom imunitetu napravite presedan"

Ova godina, meni je bila puna presedana. Zbog kritika načina na koji je ustaški poklič uskrsnuo u javnom i političkom životu, doživjela sam da jedan svećenik na svečanoj misi pred 50 000 ljudi izričito spomene moje ime i prezime, uz poruku "neka pate i neka u patnji umru". Ne znam je li se takva poruka upućivala ratnim zločincima i počiniteljima drugih zvjerstva. Presedan je i prosvjed koji se organizirao pred mojim domom jedne oporbene političarke, uz iste zastave i insignije koje osporavam i vežem us simboliku Nezavisne države Hrvatske.