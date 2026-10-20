SNIMKA NASMIJALA INTERNET
VIDEO / Trump pokušao poljubiti Melaniju pred kamerama, ona mu priredila hladan tuš
Donald Trump pokušao je poljubiti suprugu Melaniju tijekom zajedničkog pojavljivanja u Bijeloj kući, no ona je okrenula glavu, a snimka njihova susreta izazvala je brojne reakcije na društvenim mrežama.
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Američki predsjednik i prva dama u ponedjeljak su zajedno sudjelovali u ceremoniji potpisivanja izvršne uredbe o unapređenju istraživanja ženskog zdravlja.
Nakon potpisivanja dokumenta Trump je podignuo papir kako bi ga pokazao okupljenima, a zatim posegnuo za Melanijinom rukom i pokušao je poljubiti. Ona je u tom trenutku okrenula glavu pa se činilo da ju je poljubio sa strane glave, piše Daily Beast.
Snimka se ubrzo proširila društvenim mrežama. Novinar Aaron Rupar objavio ju je na platformi X uz komentar: "Melania Trump okreće glavu daleko u stranu dok joj se Trump približava kako bi je poljubio."
Melania Trump turns her head far to the side as Trump moves in for a kiss 😳 https://t.co/A4oBiUZvo5— Aaron Rupar (@atrupar) October 19, 2026
Tijekom potpisivanja Trump se našalio i na račun njezina potpisa, rekavši: "Ne znam znači li njezin potpis išta." Melania mu je odgovorila: "Tvoj je najvažniji."
Nakon ceremonije Trump je nastavio držati suprugu za ruku i nekoliko je puta potapšao po njoj, a zatim joj rekao: "Odličan posao." Melania mu je uzvratila: "Hvala, također."
Središnji povod ceremonije bila je nova inicijativa prve dame usmjerena na poboljšanje ženskog zdravlja. Melania Trump u govoru je istaknula potrebu za novim pristupom istraživanju i liječenju bolesti koje pogađaju žene.
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