objavio premijer
Ova zemlja je odbila sudjelovati u novoj pomoći EU-a za Ukrajinu
Bugarska neće sudjelovati u novoj financijskoj pomoći EU-a Ukrajini, objavio je u utorak premijer Rumen Radev.
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Na nedavnom europskom samitu, ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski je zatražio od EU-a dodatnih 70 milijardi eura za obranu od ruske invazije u idućoj godini.
"Kako to izgleda u odnosu na sve ono što se događa u Europi? Bugarska ni na koji način ne može sudjelovai u tih 70 milijardi", rekao je Radev novinarima u gradiću Tvarditsa, prenijela je agencija BTA.
Radev je podsjetio na to da je EU odobrila Ukrajini 90 milijardi eura prošle godine za pokrivanje troškova u 2026. i 2027. Tri članice Unije - Mađarska, Češka i Slovačka ispregovarale su da ne sudjeluju u zajmu, ali Bugarska jest.
Radev je pozvao na okončanje rata u Ukrajini što je prije moguće, rekavši da on iscrpljuje europska gospodarstva te da izaziva društvene napetosti i političku nestabilnost.
"Rezultat se neće postići vojnim sredstvima", izjavio je bugarski premijer koji je bio predsjednik države od 2017. do ostavke u siječnju 2026.
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