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objavio premijer

Ova zemlja je odbila sudjelovati u novoj pomoći EU-a za Ukrajinu

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Hina
|
20. lis. 2026. 21:54
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A crater is seen in a residential neighbourhood following a Russian missile attack in Merefa, Kharkiv region, Ukraine, Monday, May 4, 2026. (AP Photo/Andrii Marienko)
AP/Andrii Marienko

Bugarska neće sudjelovati u novoj financijskoj pomoći EU-a Ukrajini, objavio je u utorak premijer Rumen Radev.

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Na nedavnom europskom samitu, ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski je zatražio od EU-a dodatnih 70 milijardi eura za obranu od ruske invazije u idućoj godini.

"Kako to izgleda u odnosu na sve ono što se događa u Europi? Bugarska ni na koji način ne može sudjelovai u tih 70 milijardi", rekao je Radev novinarima u gradiću Tvarditsa, prenijela je agencija BTA.

Radev je podsjetio na to da je EU odobrila Ukrajini 90 milijardi eura prošle godine za pokrivanje troškova u 2026. i 2027. Tri članice Unije - Mađarska, Češka i Slovačka ispregovarale su da ne sudjeluju u zajmu, ali Bugarska jest.

Radev je pozvao na okončanje rata u Ukrajini što je prije moguće, rekavši da on iscrpljuje europska gospodarstva te da izaziva društvene napetosti i političku nestabilnost. 

"Rezultat se neće postići vojnim sredstvima", izjavio je bugarski premijer koji je bio predsjednik države od 2017. do ostavke u siječnju 2026.

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Teme
bugarska europska pomoć ukrajini ukrajina

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