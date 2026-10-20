U Oslu
Zelenski se oglasio nakon razgovora s američkim izaslanicima
Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski pozdravio je u utorak ponovnu uspostavu razmjene obavještajnih podataka sa SAD-om te zatražio mjesto za pregovaračkim stolom o budućnosti svoje zemlje, nakon razgovora s američkim izaslanicima koji su imali za cilj ublažavanje nedavnih napetosti između Kijeva i Washingtona.
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U Oslu je ukrajinski predsjednik razgovarao s izaslanikom američkog predsjednika Steveom Witkoffom te s Jaredom Kushnerom — putem videokonferencije zbog bolesti — kao i s čelnicima Norveške i Finske.
Susret je uslijedio nakon tjedna snažnih napetosti između Ukrajine i Washingtona.
Bilateralni odnosi pogoršali su se otkad je predsjednik Donald Trump postigao sporazum s Vladimirom Putinom o kupnji ruskog dizela te oštro kritizirao Zelenskog zbog ukrajinskih napada na rafinerije u Rusiji.
Ukrajinski predsjednik optužuje Sjedinjene Države da namjerno odugovlače s planiranom isporukom presretačkih projektila Patriot, koji su ključni za obranu od ruskih raketnih i bespilotnih napada te koji ozbiljno nedostaju njegovoj vojsci.
Nakon što je izrazio zabrinutost zbog određenih ograničenja u tom području, Zelenski je u utorak izrazio zadovoljstvo što razmjena obavještajnih podataka sa SAD-om „sada funkcionira”, omogućujući njegovoj zemlji da unaprijed bude upozorena na lansiranja ruskih balističkih projektila.
„Zahvalni smo američkoj strani. Sada to funkcionira. To je sjajno”, rekao je na konferenciji za novinare.
Osvrćući se na jutarnji razgovor s američkim državnim tajnikom Marcom Rubiom, Zelenski je također izrazio uvjerenje da će rasprave o satelitskoj mreži Starlink i isporuci sustava Patriot imati pozitivan ishod.
Američke vlasti negiraju optužbe da su namjerno naštetile Ukrajini, posebice naređivanjem obustave razmjene obavještajnih podataka ili ograničavanjem rada Starlinka, koji ukrajinska vojska naveliko koristi.
„Ukrajini se ništa namjerno ne uskraćuje”, izjavio je Rubio u utorak iz Mumbaija, gospodarskog središta Indije. „Riječ je o ravnoteži između naših obveza prema drugim partnerima i, iskreno, naših vlastitih potreba”, dodao je.
Nakon Osla, Witkoff će u srijedu otputovati u Sankt Peterburg gdje će ruskim vlastima predstaviti prijedloge na kojima su radili Amerikanci i Europljani, a koji „bi mogli otvoriti put za susret na razini čelnika”, izjavio je norveški premijer Jonas Gahr Støre.
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