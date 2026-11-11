VIDEO / Ulice prekrivene izmetom, stanovnici s kišobranima: Svakoga dana oko 17 sati počinje prava drama

ALBERTO PIZZOLI/AFP

Stanovnici rimske četvrti Prati Fiscali već se tjednima suočavaju s neobičnim problemom. Tisuće čvoraka svake večeri preplavljuju ulice, a njihova prisutnost pretvorila je svakodnevni život u pravu noćnu moru. Automobili i nogostupi prekriveni su ptičjim izmetom, neugodni mirisi šire se ulicama, a građani su prisiljeni koristiti kišobrane čak i kada ne pada kiša.

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Unatoč intervencijama gradskog Odjela za okoliš, čvorci su i dalje prisutni u velikom broju na području Prati Fiscali u Rimu.

"Poduzete mjere ne daju željene rezultate jer je ptica toliko mnogo da njihovo glasanje daleko nadjačava zvuk uređaja za rastjerivanje", objašnjava Matteo Zocchi, općinski vijećnik zadužen za okoliš, komentirajući djelomični neuspjeh tradicionalnih metoda rastjerivanja ptica.

Akcije u kojima su korišteni zvučni uređaji za rastjerivanje ptica, koji emitiraju pozive upozorenja (distress call), te snažni reflektori, započele su proteklih tjedana duž ulica Via dei Prati Fiscali, Viale Jonio, Piazzale Jonio i Viale Pantelleria.

Storni a Prati Fiscali, incubo senza fine. "Gli uccelli sono troppi, per questo i dissuasori non stanno funzionando" https://t.co/TpjwtoafKy pic.twitter.com/53sk6ZDyYp — Roma Today (@romatoday) November 10, 2026

Međutim, pokazalo se da te metode nisu dovoljno učinkovite zbog ogromnog broja ptica. Čvorci se, prestrašeni zvukovima, podignu u zrak i privremeno napuste grane, ali se gotovo odmah vraćaju, čime napori gradskih službi padaju u vodu.

Promjena strategije

Kako bi se suočile s problemom, lokalne vlasti odlučile su odmah promijeniti pristup, u dogovoru s nadležnim gradskim službama.

Prva konkretna mjera odnosi se na promjenu rasporeda čišćenja ulica.

Invasione di storni a viale Jonio e Prati Fiscali, residenti assediati: “Qui non si vive più” https://t.co/22uhrWVndo — Repubblica Roma (@rep_roma) November 11, 2026

"Na zahtjev gradske uprave, komunalna tvrtka Ama preusmjerena je na intenzivno pranje ulica visokotlačnim peračima ujutro umjesto navečer", objasnio je Zocchi.

Takva odluka bila je nužna kako bi se spriječilo da noćno izlučivanje ptičjeg izmeta odmah poništi učinak čišćenja. Na taj bi način stanovnici mogli dulje uživati u čistim ulicama.

No gradske vlasti razmatraju i dugoročnije rješenje kojim bi se prevladala ograničenja uređaja postavljenih samo na razini ulice.

Jedna od ideja jest postavljanje uređaja za rastjerivanje ptica i na krovove zgrada, čime bi se stvorila svojevrsna vertikalna barijera koja bi trajno dezorijentirala jata i potaknula ih da potraže utočište na drugim lokacijama.

"To je zasad samo prijedlog općine. Pokušavamo utvrditi je li ga moguće provesti", pojasnio je Zocchi.

Svakodnevne nevolje stanovnika

Svakoga dana oko 17 sati golema jata čvoraka slijeću na stabla u četvrti Prati Fiscali.

Zbog toga se nogostupi i parkirališna mjesta pretvaraju u skliske površine prekrivene ptičjim izmetom neugodna mirisa, a situacija se dodatno pogoršala nakon nedavnih kiša.

Disagi in questi giorni in viale Jonio, a Roma, a causa del guano dei tantissimi storni che hanno trovato negli alberi della zona un rifugio ideale per le notti. Qui, dalle cinque del pomeriggio in poi, diventa complicato anche camminare per strada nel timore di essere centrati… pic.twitter.com/UWbKFv7Zce — Local Team (@localteamit) November 10, 2026

Svakodnevni život u četvrti doslovno je poremećen.

Vozači su prisiljeni svako poslijepodne užurbano premještati automobile i parkirati ih što dalje od stabala kako bi izbjegli da im vozila budu potpuno prekrivena izmetom. Problem dodatno pogoršavaju i povećane cijene usluga u lokalnim autopraonicama.

Ni pješacima nije ništa lakše. Moraju se nositi s oštrim, neugodnim mirisom, stvarnom opasnošću od poskliznuća, a često su prisiljeni koristiti kišobrane kako bi se zaštitili od ptičjeg izmeta.

Sve to prati zaglušujuća buka glasanja tisuća ptica, koja narušava mir stanovnika ove rimske četvrti.