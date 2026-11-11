Stotine otpuštenih
Demokrati najavljuju istragu: Stotine obavještajaca otpušteno zbog političkih razloga
Demokrati u američkom Kongresu pripremaju istragu o navodnoj politizaciji obavještajnih službi tijekom drugog mandata Donalda Trumpa, uključujući otkaze zaposlenicima i pritiske na analitičare da izbjegavaju politički osjetljive teme.
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Jim Himes, demokrat iz Connecticuta koji će u siječnju preuzeti dužnost predsjednika Odbora za obavještajne poslove Zastupničkog doma, rekao je za Reuters da postoje dokazi o autocenzuri među analitičarima i padu morala unutar obavještajne zajednice zbog političkih pritisaka.
"Postoje jasni dokazi da analitičari oklijevaju pisati o temama za koje smatraju da bi mogle biti kontroverzne", rekao je Himes.
Tijekom prve dvije godine Trumpova drugog mandata, republikanci koji su kontrolirali Kongres nisu se značajnije bavili stanjem u američkim obavještajnim službama. U međuvremenu je administracija otpustila ili prisilila na odlazak stotine zaposlenika te poremetila izradu analiza o važnim međunarodnim pitanjima, među ostalim o Iranu.
Demokrati najavljuju promjenu pristupa nakon pobjede na međuizborima 3. studenoga, na kojima su osvojili većinu u oba doma Kongresa. Himes nije iznio pojedinosti o načinu provedbe istraga, ali je najavio da će jedan od glavnih ciljeva biti rasvjetljavanje otkaza za koje smatra da su bili politički motivirani.
"Ispričat ćemo priče domoljuba koji su dobili otkaz zato što su iznosili procjene koje nisu bile u skladu s onim što je predsjednik želio da bude istina", rekao je.
Među najznačajnijim kadrovskim promjenama bilo je smanjenje broja zaposlenih u uredu direktorice nacionalne obavještajne službe Tulsi Gabbard za oko 40 posto prošle godine. Ravnatelj CIA-e John Ratcliffe javno je najavio ukidanje više od tisuću radnih mjesta tijekom nekoliko godina. Obje su institucije ponudile programe dobrovoljnog odlaska uz zadržavanje plaće i povlastica.
Među zaposlenicima koji su otišli ili dobili otkaz bili su iskusni analitičari i dužnosnici na visokim položajima, uključujući zaposlenike Nacionalnog obavještajnog vijeća, analitičkog tijela koje djeluje pod okriljem Ureda direktora nacionalne obavještajne službe.
Najmanje dvoje otpuštenih analitičara sudjelovalo je u izradi procjene koja je bila u suprotnosti sa službenom politikom Bijele kuće prema Venezueli.
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