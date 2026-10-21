HRVOJE ZEKANOVIĆ
"Baš me zanima tko će ljevici biti mandatar kad se budu dogovarali. Jakšić, Hajdaš Dončić, Miljanić ili Tomašević?"
Saborski zastupnik Hrvoje Zekanović, član vladajuće koalicije, javio se iz Sabora u emisiju Novi dan kod Hanan Nanić, gdje je komentirao istup predsjednika Domovinskog pokreta Ivana Penave, odnose unutar vladajuće većine...
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