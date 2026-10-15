Oglas

Kruno Vukušić

Veliki uspjeh hrvatskih znanstvenika: Otkriće bi moglo pomoći u istraživanju tumora

author
N1 Info
|
15. lis. 2026. 14:02
Dodajte N1 u omiljeni Google izvor Više

Znanstvenici s Instituta Ruđer Bošković i Prirodoslovno-matematičkog fakulteta zajedničkim su snagama otkrili univerzalno pravilo koje objašnjava kako se sustav stanične diobe prilagođava velikim razlikama u količini DNK. Riječ je o projektu vrijednom oko 10 milijuna eura, o kojem je u Novom danu s Hrvojem Krešićem razgovarao Kruno Vukušić s Instituta Ruđer Bošković.

Oglas

Teme
kruno vukušić n1 tv novi dan video

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ