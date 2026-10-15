Kruno Vukušić
Veliki uspjeh hrvatskih znanstvenika: Otkriće bi moglo pomoći u istraživanju tumora
Znanstvenici s Instituta Ruđer Bošković i Prirodoslovno-matematičkog fakulteta zajedničkim su snagama otkrili univerzalno pravilo koje objašnjava kako se sustav stanične diobe prilagođava velikim razlikama u količini DNK. Riječ je o projektu vrijednom oko 10 milijuna eura, o kojem je u Novom danu s Hrvojem Krešićem razgovarao Kruno Vukušić s Instituta Ruđer Bošković.
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