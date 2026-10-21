ANIMALEX iznio ozbiljne tvrdnje o okolnostima uginuća mladunčeta u zagrebačkom Zoološkom

Nakon događaja s lavicom Tairy i laži koje oko okolnosti događaja bile plasirane u medijima, novo uginuće sigurno ne ulijeva povjerenje i blagonaklonost javnosti, bez obzira koliko se ovaj novi događaj uginuća mladunca jednostavno i nevino prikazuje u javnosti. Možemo imati jedino vjeru u rad veterinarske inspekcije kao nepristranog i neovisnog tijela te se nadati da će ovaj događaj shvatiti još ozbiljnije nego li su to shvatili u slučaju napada lava Ugande na lavicu Tairy, kada su uočili (manje) nepravilnosti.