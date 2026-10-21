imaju drugačiju verziju
ANIMALEX iznio ozbiljne tvrdnje o okolnostima uginuća mladunčeta u zagrebačkom Zoološkom
Nakon što je Zoološki vrt Grada Zagreba objavio vijest o uginuću mladunčeta patuljastog vodenkonja, oglasila se i stranica ANIMALEX – pravna zaštita životinja, iznijevši drukčije tvrdnje o okolnostima uginuća.
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Kako navode, informacije koje su dobili od nekoliko djelatnika Zoološkog vrta upućuju na mogućnost da je mladunče uginulo zbog preinaka nastambe koje su se provodile uoči posjeta predstavnika Europskog udruženja zooloških vrtova i akvarija (EAZA).
Objavu prenosimo u cijelosti:
"Sinoć smo ovu vijest primili, uz znatno drugačije objašnjenje pozadine samog događaja. Prema navodima djelatnika, uoči priprema za posjetu EAZA organizacije (u sklopu čije zoološki sudjeluje u programu povećanja populacije pojedinih jedinki) izvodile su se preinake nastambe vodenkonja, na način koji je za posljedicu imao utapanje mladunčeta vodenkonja. To su navodi nekolicine djelatnika koji su ujedno izrazili ljutnju i veliko nezadovoljstvo cjelokupnom situacijom u kojoj se trenutno nalazi zoološki Maksimir, osobito po pitanju dobrobiti životinja.
Nakon događaja s lavicom Tairy i laži koje oko okolnosti događaja bile plasirane u medijima, novo uginuće sigurno ne ulijeva povjerenje i blagonaklonost javnosti, bez obzira koliko se ovaj novi događaj uginuća mladunca jednostavno i nevino prikazuje u javnosti. Možemo imati jedino vjeru u rad veterinarske inspekcije kao nepristranog i neovisnog tijela te se nadati da će ovaj događaj shvatiti još ozbiljnije nego li su to shvatili u slučaju napada lava Ugande na lavicu Tairy, kada su uočili (manje) nepravilnosti.
Samoj EAZA organizaciji, koja je od prvog dana naklonjena "kolegama" iz zoološkog vrta Grada Zagreba, jednako kao i samom zoološkom, ostaje na savjesti kako dosadašnja uginuća, tako i buduća. Na ovaj istup zoološkog gledamo kao na patetični preventivni pokušaj sanacije štete u slučaju da vijest odjekne u javnosti. Ostalo presudite sami ili dopustite da brojke svjedoče."
Zoološkom vrtu uputili smo upit o ovim navodima, a njihov ćemo odgovor objaviti čim ga zaprimimo.
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