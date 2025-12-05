Oglas

Zastupnik (NPS)

Ivica Baksa o femicidu u Međimurju: Strašna tragedija, ali postavlja se pitanje od kuda oružje

author
N1 Hrvatska
|
05. pro. 2025. 15:11

Zastupnik Ivica Baksa (NPS) bio je gost N1 Studija uživo kod naše Nataše Božić Šarić s kojom je razgovarao o novom femicidu u Hrvatskoj. Baksa govori kako se radi o strašnoj tragediji, ali da se postavlja pitanje od kuda oružje, ilegalni otpad... Krivnju pripisujem i Veljku Kajtaziju kojem bi to trebao biti posao i više bi se trebao brinuti oko toga, rekao je.

Oglas

Teme
N1 Studio uživo N1 TV VIDEO video

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (2)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (2)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ