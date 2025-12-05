Zastupnik (NPS)
Ivica Baksa o femicidu u Međimurju: Strašna tragedija, ali postavlja se pitanje od kuda oružje
N1 Hrvatska
|
05. pro. 2025. 15:11
|
2komentara
Zastupnik Ivica Baksa (NPS) bio je gost N1 Studija uživo kod naše Nataše Božić Šarić s kojom je razgovarao o novom femicidu u Hrvatskoj. Baksa govori kako se radi o strašnoj tragediji, ali da se postavlja pitanje od kuda oružje, ilegalni otpad... Krivnju pripisujem i Veljku Kajtaziju kojem bi to trebao biti posao i više bi se trebao brinuti oko toga, rekao je.
Oglas
Teme
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
SK
|
prije 30 min.
Najnovije
N1 Studio uživo
|
prije 49 min.|
Oglas
Oglas