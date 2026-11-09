u istražnom su zatvoru
Prosvjed u Jankomiru zbog uhićenih medicinskih tehničara: "Medicinske sestre nisu zaštitari"
Stotinjak medicinskih tehničara okupilo se jutros ispred Klinike za psihijatriju Sveti Ivan u zagrebačkom Jankomiru, prosvjedujući zbog uhićenja četvorice kolega osumnjičenih za teško ubojstvo 32-godišnjaka. Pacijent je preminuo 21. listopada na Odjelu za ovisnosti te bolnice.
Okupljeni tvrde da su njihovi kolege samo obavljali svoj posao te upozoravaju na dugogodišnje probleme sa sigurnošću zaposlenika psihijatrijskih ustanova. Poručuju da ne žele prejudicirati ishod istrage, ali se protive javnoj osudi osumnjičenih prije nego što nadležne institucije utvrde sve okolnosti tragedije.
Jedan od organizatora prosvjeda na početku je izrazio sućut obitelji preminulog pacijenta, istaknuvši kako nitko ne osporava ozbiljnost događaja. Ipak, smatra da je tragedija otvorila pitanje o uvjetima u kojima rade zaposlenici psihijatrijskih ustanova.
"Pozdravljamo pravdu za ožalošćene, pravdu općenito. I baš zato što pozivamo na pravdu, odbijamo da se ta tragedija koristi za linč, za mobing, za tretiranje naših kolega i kolegica kao ubojica", poručio je.
Dodao je kako se ne smije dopustiti da četvero zaposlenika postanu žrtveni jarci zbog, kako je rekao, problema cijelog sustava.
Traže zaštitare, interventni tim i obveznu edukaciju
Prosvjednici su iznijeli četiri zahtjeva kojima žele poboljšati sigurnost zaposlenika i pacijenata. Traže redovitu edukaciju svih zaposlenika o postupanju s izrazito agresivnim pacijentima, osnivanje posebnog interventnog tima od pet članova koji bi bio dostupan 24 sata dnevno te zapošljavanje zaštitara na hitnom prijemu.
Četvrti zahtjev odnosi se na davanje prednosti muškim medicinskim tehničarima pri zapošljavanju na interventnim odjelima i hitnom prijemu. Okupljeni smatraju da njihova prisutnost može pomoći u smirivanju pojedinih agresivnih pacijenata i spriječiti eskalaciju nasilja.
Jedna medicinska sestra, koja u bolnici radi gotovo osam godina, upozorila je da tijekom tog razdoblja nije dobila nikakvu edukaciju o postupanju u susretu s agresivnim pacijentima.
"Mi im želimo pomoći, svi moji kolege im žele pomoći, ali u svemu tome moramo misliti i na svoju sigurnost jer smo nerijetko izloženi vrlo teškim agresivnim fizičkim napadima", rekla je.
Liječnica stala u obranu uhićenih kolega
Podršku prosvjednicima dala je i liječnica Ivana Bahija, predsjednica podružnice Hrvatskog liječničkog sindikata u klinici. Izrazila je nezadovoljstvo kaznenim progonom četvorice medicinskih tehničara, za koje tvrdi da su samo obavljali svoj posao, piše Index.hr.
"Zaštitare nikad nismo imali. Ne osjećamo se sigurno"
Zaposlenici tvrde da u bolnici nemaju odgovarajuću zaštitarsku službu ni organiziran sustav za brzo reagiranje u kriznim situacijama. Prema riječima jedne medicinske sestre, u slučaju incidenta na hitnom prijemu pomoć se često traži od tehničara s drugih odjela, koji moraju napustiti svoje radno mjesto.
Naglasila je da medicinsko osoblje nije osposobljeno za obavljanje poslova zaštitara i fizičko svladavanje nasilnih osoba.
"Medicinske sestre, medicinski tehničari i doktori nisu zaštitari. Nisu obučeni vršiti silu, nisu obučeni braniti nekoga od agresivnih ljudi. Za to trebaju biti posebno educirani ljudi", upozorila je.
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