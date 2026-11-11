po sedam glasova
Odbor za Ustav utvrdio listu od četvero kandidata za izbor trojice ustavnih sudaca
Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav u srijedu je utvrdio listu od četvero kandidata za izbor trojice sudaca Ustavnog suda, na kojoj su Ana Horvat Vuković, Željko Pajalić, Goran Selanec i Mladen Sučević, a o kojoj će Hrvatski sabor najvjerojatnije raspravljati i glasati idući tjedan.
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Od pravovaljanih 16 kandidatura Odbor za Ustav utvrdio je listu od četvero kandidata o kojoj bi se Hrvatski sabor nakon rasprave trebao na tajnom glasanju izjašnjavati najvjerojatnije idući tjedan, a za njihov izbor potrebna je dvotrećinska većina svih zastupnika.
Članovi Odbora glasali su o svakom kandidatu pojedinačno, a natpolovičnu većinu, svi po sedam glasova, dobili su Ana Horvat Vuković, Željko Pajalić, Goran Selanec i Mladen Sučević.
Nakon glasanja uslijedilo je konačno utvrđivanje liste o kojima će se Sabor izjašnjavati, a opozicijskim članovima Odbora bio je sporan redoslijed imena koji će biti na listiću pa su zatražili stanku.
Predsjednik Odbora Ivan Malenica predložio je da na listi redom budu Sučević, Horvat Vuković, Pajalić i Selanec, a na pitanje Arsena Bauka otkud takav redoslijed, budući da nije utvrđen ni po abecedi ni po broju glasova, Malenica je uzvratio da je to njegova odluka kao predsjednika Odbora.
Uslijedila je desetominutna stanka nakon koje su se oporbeni članovi Odbora vratili u dvoranu, a Bauk ustvrdio kako je riječ o nepotrebnom presedanu. No, lista kako ju je predložio Malenica u konačnici je izglasana sa sedam glasova, i to članova iz redova vladajuće većine.
Horvat Vuković i Selanec kandidati su koje je predložio SDP, poručivši kako više neće sudjelovati u zatvorenim razgovorima s HDZ-om jer žele da sve bude transparentno.
Pajalić, Selanec i Sučević bili su predloženi kandidati i u prvom postupku izbora u travnju kada nisu dobili natpolovičnu većinu glasova jer se lijeva oproba i vladajući nisu uspjeli dogovoriti. Oporba se tada usprotivila HDZ-ovoj nakani da se izbor veže uz izbor čelne osobe Vrhovnog suda i da se biraju po modelu dva kandidata vladajućih i jedan oporbe.
Ustavni sud u nepotpunom sastavu, s deset sudaca, radi od travnja, a predsjednik Ustavnog suda Frane Staničić nedavno je pozvao zastupnike da što prije izaberu tri ustavna suca.
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