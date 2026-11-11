Odbor za Ustav utvrdio listu od četvero kandidata za izbor trojice ustavnih sudaca

Pajalić, Selanec i Sučević bili su predloženi kandidati i u prvom postupku izbora u travnju kada nisu dobili natpolovičnu većinu glasova jer se lijeva oproba i vladajući nisu uspjeli dogovoriti. Oporba se tada usprotivila HDZ-ovoj nakani da se izbor veže uz izbor čelne osobe Vrhovnog suda i da se biraju po modelu dva kandidata vladajućih i jedan oporbe.