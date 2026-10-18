Pitali smo MUP koliko ima kamera za nadzor brzine i koliko je naplaćeno kazni. Uskoro će biti još veće

S novim pravilnikom bi se, primjerice, u naselju gdje je ograničenje brzine 50 kilometara na sat, od zabilježene brzine od 86 km/h odbilo samo pet, a ne 10 km/h kao sada pa bi mjerodavna brzina bila 81 km/h. To je 31 km/h iznad ograničenja i time bi kazna iznosila čak 390 umjesto sadašnjih 130 eura.