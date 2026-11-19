ubijena 51 osoba
Borovo naselje prisjeća se žrtava: Obilježava se 35. obljetnice stradanja, još se traga za 48 nestalih
Komemorativnim programom "Žrtva Borova naselja za Domovinu", održanim kod ostataka srušene zgrade nekadašnjeg Borovo Commerca, u čijem je podrumu 1991. bio stacionar ratne bolnice, u četvrtak je počelo obilježavanje 35. obljetnice stradanja te vukovarske gradske četvrti.
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Nakon sloma obrane Vukovara, na današnji dan prije 35 godine, pripadnici JNA i sprskih paravojnih postrojbi okupirali su i Borovo naselje.
Skladište nekadašnje tvornice Borovo Commerce služilo je za vrijeme opsade grada kao sklonište, ali i pričuvna ratna bolnica, gdje su se u trenutku ulaska agresora nalazile stotine ranjenika, od kojih su mnogi odvedeni u nepoznato.
Po podacima stradalničkih udruga, u trenutku ulaska pripadnika bivše JNA i srpskih paravojnih postrojba u Vukovar u podrumu Borovo Commerca bilo je oko 800 ranjenih hrvatskih branitelja i civila, od kojih 200-tinjak teških ranjenika.
Nakon okupacije Borovo naselja zarobljeno je i odvedeno 115 osoba, a danas se još uvijek traga za njih 48. Na sam dan okupacije, 19. studenoga, u Borovu naselju je ubijena 51 osoba.
Potpredsjednica udruge Vukovarske majke Marija Šesto izrazila je nadu kako će ipak netko preko druge strane granice smoći snage i reći gdje su pokopani branitelji i civili za kojima njihove obitelji još uvijek tragaju.
"Barem da im grob znamo i možemo položiti cvijeće i zapaliti svijeću. Ovako mira nemamo, niti ga možemo naći", kazala je.
Vukovarka Milka Pančić već 35 godinu traga za svojom kćeri Jelenom koja je imala samo 19 godina kada je odvedena 18. studenoga iz Borovo Commerca, gdje se povukla s ostalim braniteljima.
"Liježem i ustajem s mislima o Jeleni. Gotovo da i ne spavam i tako živim 35 godina. Za mene je 1991. godina još uvijek u glavi i tako će biti sve dok ne pronađem svoju kćer. Oprostiti mogu ako netko zatraži oprost, ali zaboraviti ne mogu nikada", kaže Milka Pančić.
Nakon što su podno ostataka zgrade položeni vijenci i upaljene svijeće, sudionici obilježavanja uputili su se u Koloni sjećanja ulicama Blage Zadre, Dvanaest redarstvenika i Trpinjskom cestom do crkve Gospe Fatimske, gdje je služena misa zadušnica.
Komemorativni program bit će nastavljen na obali Dunava u Borovu bacanjem vijenaca u Dunav i paljenjem svijeća uz obalu, a potom i paljenjem svijeća kod Spomen obilježja farme Lovas te spomen-obilježja osobama nestalim u Domovinskom ratu u Borovu naselju.
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