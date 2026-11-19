"Liježem i ustajem s mislima o Jeleni. Gotovo da i ne spavam i tako živim 35 godina. Za mene je 1991. godina još uvijek u glavi i tako će biti sve dok ne pronađem svoju kćer. Oprostiti mogu ako netko zatraži oprost, ali zaboraviti ne mogu nikada", kaže Milka Pančić.