Dramatična procjena: El Niño bi mogao ubiti 450.000 ljudi u šest mjeseci. Ovo su najugroženije zemlje

"Brojka od 451.000 ljudi toliko je velika da čovjek na nju može otupjeti. No iza nje su roditelji i djeca, bake i djedovi, susjedi, ljudi koji odlaze na posao, brinu se za obitelji i jednostavno žive svoje živote", rekao je profesor Michael Greenstone sa Sveučilišta u Chicagu, jedan od autora izvješća.