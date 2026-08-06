ZIMSKA PROGNOZA
Meteorolozi prate dva velika fenomena: Ovako bi Super El Niño mogao oblikovati ovu zimu
Dva snažna oceanska fenomena, Super El Niño u Pacifiku i pozitivni dipol Indijskog oceana, prema prognozama bi mogli značajno utjecati na vremenske obrasce tijekom zime 2026./2027. godine.
Dok se u tropskom Pacifiku razvija iznimno snažan Super El Niño, u Indijskom oceanu istodobno se jača nova klimatska anomalija poznata kao pozitivni dipol Indijskog oceana. Prema najnovijim sezonskim prognozama, zajednički učinak tih dvaju fenomena mogao bi tijekom zime 2026./2027. promijeniti vremenske obrasce na sjevernoj hemisferi, uz izražen utjecaj na Sjedinjene Američke Države, Kanadu i Europu.
Indijski oceanski dipol predstavlja temperaturnu razliku između zapadnog i istočnog dijela Indijskog oceana. U njegovoj pozitivnoj fazi, u koju upravo ulazimo, zapadni dio oceana postaje neuobičajeno topao, dok se istočni hladi. Takva raspodjela temperatura pokreće snažnu atmosfersku cirkulaciju.
Iznad toplijih voda na zapadu zrak se uzdiže, dok se iznad hladnijeg istoka spušta, stvarajući veliku tropsku cirkulacijsku ćeliju koja utječe na vremenske prilike diljem svijeta. Najnovije analize pokazuju da je pozitivni dipol tek u početnoj fazi, ali se očekuje da će se zadržati tijekom jeseni i početka zime.
Na jačanje anomalije dodatno utječu snažniji istočni vjetrovi na istoku oceana i slabiji vjetrovi na zapadu. Sezonske prognoze oborina za jesen već pokazuju izražen manjak kiše u istočnom dijelu Indijskog oceana, dok se na zapadu očekuju obilnije oborine, što potvrđuje jačanje atmosferskog utjecaja, piše Severe Weather Europe, a prenosi Večernji list.
Istodobno se u tropskom Pacifiku razvija Super El Niño koji bi, prema trenutačnim modelima, mogao biti jedan od najsnažnijih zabilježenih događaja. Površinske temperature oceana već su četiri do pet stupnjeva više od prosjeka, dok se ispod površine nalazi snažan topli Kelvinov val s temperaturnim odstupanjima većim od osam stupnjeva.
Kombinacija Super El Niña i pozitivnog dipola Indijskog oceana
Model CFSv2 i najnovija sezonska prognoza ECMWF-a predviđaju da bi vrhunac ovog događaja mogao prijeći tri stupnja, a u pojedinim scenarijima dosegnuti i šest stupnjeva.
Ovako snažan El Niño stvara izraženu atmosferičku valnu strukturu, veliko područje uzdizanja zraka iznad Pacifika i spuštanja zraka iznad Indijskog oceana. Kada se taj proces poveže s pozitivnim dipolom Indijskog oceana, nastaje sinkronizirani sustav dvaju oceana koji snažno utječe na mlazne struje i putanje oluja na sjevernoj hemisferi.
U Europi bi kombinacija Super El Niña i pozitivnog dipola Indijskog oceana mogla pogodovati jačem zapadnom strujanju zraka s Atlantika. Prognoze ukazuju na područje visokog tlaka nad južnom Europom i Sredozemljem, dok bi se niži tlak zadržavao nad sjeverozapadnim i sjevernim dijelovima kontinenta.
To bi značilo uglavnom temperature iznad prosjeka u većem dijelu Europe, zahvaljujući blažem atlantskom utjecaju, ali i više oborina, osobito u sjevernim i sjeverozapadnim područjima.
Snažan tropski sustav mogao bi ove zime oblikovati mlazne struje
Snježne prilike uglavnom bi bile ograničene na sjeverne i sjeveroistočne krajeve te više planinske dijelove Srednje Europe, jer bi hladan zrak rjeđe prodirao daleko prema jugu. Ipak, pojedini ciklonalni sustavi mogli bi donijeti lokalne snježne epizode i u unutrašnjosti.
Kombinacija vrlo snažnog Super El Niña i pozitivnog dipola Indijskog oceana stvara snažan tropski sustav koji bi tijekom zime 2026./2027. mogao značajno oblikovati mlazne struje. Za Sjevernu Ameriku to znači izražen klimatski kontrast i mogućnost aktivne snježne sezone u središnjim i južnim dijelovima, dok se za Europu predviđa uglavnom blaža i kišovitija zima pod snažnijim atlantskim utjecajem.
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