PANAMSKI KANAL
Zbog El Nina alarm na jednoj od najvažnijih svjetskih ruta
Uprava Panamskog kanala mogla bi zbog suše koju je izavao vremenski fenomen el niñno još više ograničiti tranzit brodova, upozorila je u razgovoru za agenciju AFP direktorica Ilya Espino de Marotta.
Panama je već objavila izvanredno stanje zbog fenomena koji se razvija iznad Tihog oceana i utječe na svjetske vremenske obrasce i podiže temperaturu diljem svijeta.
Prema prognozama ovogodišnji el niño bit će najsnažniji otkada su se prije četiri desetljeća počeli evidentirati podaci, napominje AFP.
Od početka rata u Iranu i blokade Hormuškog tjesnaca promet u Panamskom kanalu znatno je uvećan budući da brodari traže alternativne rute za isporuke energenata.
Uprava Panamskog kanala, kroz koji prolazi pet posto svjetske pomorske trgovine, već je spustila maksimalni broj brodova u dnevnom tranzitu, s 36 u kolovozu na 32 do sredine rujna.
Ako suša se posustane, uvest će se dodatne mjere
Tranzit brodova kroz kanal omogućuje kišnica koja se prikuplja u dvije vodospreme, no njihova se razina već spustila zbog suše koju je donio el niño.
Ako nema dovoljno vode, ustave koje podižu i spuštaju brodove na početku i kraju prolaska kanalom ne mogu funkcionirati.
Šefica uprave Panamskog kanala rekla je u ponedjeljak za AFP rekla da će možda uvesti dodatne mjere ako suša ne posustane.
"Ne isključujemo mogućnost da ćemo u veljači ili ožujku možda morati dodatno postrožiti ograničenje, vjerojatno ne na 24 broda dnevno, no možda na 29 ili tako nešto", kazala je De Marotta za francusku novinsku agenciju.
Stotine milijuna litara vode
Za prolazak jednog broda potrebno je otprilike 200 milijuna litara vode, koja se zatim ispušta u more.
Godine 2023. uprava Panamskog kanala bila je primorana smanjiti broj brodova u dnevnom tranzitu s 38 na 22, budući da je el niño drastično smanjio razinu vode u vodospremama.
Ograničenja neće biti tako drastična, procjenjuje šefica uprave. Uz smanjenje brodova u dnevnom tranzitu, uprava kanala umanjila je i maksimalnu dopuštenu dubinu gaza plovila s 15,2 metra na 14,6 metara.
'Dugoročna ograničenja tranzita kroz Panamski kanal mogla bi podići troškove prijevoza robe'
Gaz je okomita udaljenost između vodne linije i najniže točke brodskog trupa. Mjerilo je to količine vode koja je potrebna kako bi brod mogao sigurno proći kroz kanal.
Ograničenje gaza prisilit će pojedine brodove da prije tranzita smanje količinu tereta. Stručnjaci upozoravaju da bi dugoročna ograničenja tranzita kroz Panamski kanal mogla podići troškove pomorskog prijevoza robe i produljiti rokove dostave.
Sjedinjene Američke Države i Kina glavni su korisnici kanala, najkraće pomorske rute između istočne obale SAD-a i Kine.
Kanalom koji spaja Atlantski s Tihim oceanom prolazi otprilike 40 posto američkog kontejnerskog prometa.
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