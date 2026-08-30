El Niño se pojačava: Što to može značiti za Hrvatsku i Balkan?

PSCFA ovdje služi kao način razmišljanja: El Niño nije sam po sebi ključan za osobine vremena u Hrvatskoj i na Balkanu, ali njegova topla faza može dodatno pojačati postojeću toplu fazu u kojoj se nalazimo ako se vremenski podudari s toplim Sredozemljem i povoljnim regionalnim obrascima cirkulacije atmosfere.