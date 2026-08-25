Svijet se približava katastrofalnim klimatskim događajima: "Predstoje nam još veći udari"

Upozoravati na "ekstrem svih ekstrema“ ili na "drugu veliku katastrofu“ – što je aluzija na izraz koji se u Kaliforniji koristi za očekivani veliki potres – nije jednostavno. Uostalom, nitko ne može sa sigurnošću reći kada bi se neka vremenska katastrofa mogla dogoditi. No posljednjih nekoliko godina na planetu se stvaraju uvjeti potrebni za goleme poremećaje, a zabrinutost raste.