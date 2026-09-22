HZMO poslao važno pismo umirovljenicima: Evo tko mora dostaviti "potvrdu o životu"

Korisnicima mirovine za koje nisu uspješno razmijenjeni podaci elektroničkim putem, kao i korisnicima hrvatske mirovine s prebivalištem u državama s kojima nije uspostavljena elektronička razmjena podataka potrebnih za redovitu isplatu mirovine, poštom na kućne adrese poslane su 9. rujna 2026. tiskanice potvrde o životu za 2026. godinu.