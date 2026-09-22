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HZMO poslao važno pismo umirovljenicima: Evo tko mora dostaviti "potvrdu o životu"
Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje (HZMO) objavio je informacije za hrvatske umirovljenike koji imaju prebivalište u inozemstvu i mirovinu primaju na adresi izvan Hrvatske.
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Obavještavamo korisnike hrvatske mirovine s prebivalištem u inozemstvu kojima se mirovina isplaćuje u inozemstvo (sve države osim Bosne i Hercegovine, Srbije, Kosova i SR Njemačke) da su elektroničkim putem razmijenjeni podaci potrebni za redovitu isplatu mirovina radi sprečavanja nepripadne isplate zbog smrti korisnika mirovina, poručili su iz HZMO-a.
Korisnici za koje su na navedeni način uspješno razmijenjeni podaci ne trebaju u 2026. godini dostaviti popunjenu, potpisanu i ovjerenu tiskanicu potvrde o životu, dodaje se.
Korisnicima mirovine za koje nisu uspješno razmijenjeni podaci elektroničkim putem, kao i korisnicima hrvatske mirovine s prebivalištem u državama s kojima nije uspostavljena elektronička razmjena podataka potrebnih za redovitu isplatu mirovine, poštom na kućne adrese poslane su 9. rujna 2026. tiskanice potvrde o životu za 2026. godinu.
Radi nastavne isplate mirovine iz hrvatskog osiguranja korisnici trebaju potvrdu o životu popuniti, potpisati i ovjeriti kod nadležnog tijela te dostaviti Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje do 31. listopada 2026, poručili su iz HZMO-a.
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