Open AI / ChatGPT

Od 1. siječnja 2027. godine žene u Hrvatskoj odlazit će u starosnu i prijevremenu starosnu mirovinu prema strožim uvjetima. Dobna granica povećava se za tri mjeseca, a za prijevremeno umirovljenje rastu i zahtjevi vezani uz mirovinski staž, pokazuju podaci Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (HZMO).

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Za redovitu starosnu mirovinu žene će morati imati najmanje 64 godine i tri mjeseca života te 15 godina mirovinskog staža. U 2026. godini uvjet je 64 godine života, uz isti minimalni staž.

Stroži uvjeti za prijevremenu mirovinu

Promjene se odnose i na prijevremeno umirovljenje. Od početka 2027. žene će za ostvarivanje tog prava morati imati najmanje 59 godina i tri mjeseca života te 34 godine i tri mjeseca mirovinskog staža, piše Index.

U odnosu na 2026. godinu oba uvjeta povećavaju se za tri mjeseca.

Dobna granica nastavit će rasti i sljedećih godina. U 2028. žene će za redovitu mirovinu morati imati 64 godine i šest mjeseci, a u 2029. godini 64 godine i devet mjeseci.

Od 1. siječnja 2030. uvjeti za žene i muškarce bit će izjednačeni. Za redovitu starosnu mirovinu bit će potrebno 65 godina života i najmanje 15 godina staža, a za prijevremenu 60 godina života i 35 godina staža.

Što je s umanjenjem prijevremene mirovine?

Prijevremeni odlazak u mirovinu podrazumijeva umanjenje njezina početnog iznosa za 0,2 posto po mjesecu ranijeg umirovljenja. Za godinu dana to iznosi 2,4 posto, a za pet godina najviše 12 posto.

Međutim, od 2026. godine umanjenje se ukida kada korisnik prijevremene starosne mirovine navrši 70 godina života.

Posebna pravila vrijede za dugogodišnje osiguranike, koji mogu ostvariti pravo na starosnu mirovinu sa 60 godina života i 41 godinom staža osiguranja u stvarnom trajanju.

Žene koje su već ispunile uvjete za umirovljenje ne gube automatski stečeno pravo zbog povećanja dobne granice u 2027. godini.