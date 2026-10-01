S kim će umirovljeničke stranke? Jedna je uz HDZ, jedna će samostalno, a jedna čeka poziv SDP-a

"S obzirom na nekoliko aktivnosti koje smo zajedno napravili, bliži smo SDP-u no to ne mora značiti da će na kraju to biti to. Mi smatramo da bi to bilo dobro jer bi bili dodana vrijednost toj koaliciji. Mi ne ulazimo ni u čije biračko tijelo nego donosimo svoje. Osim toga, želimo javnosti i umirovljenicima pokazati da nismo svi isti. Imamo HSU i SU koji se slažu s HDZ-om. Nasuprot njima jedino smo mi. Nije da se hvalim, ali za razliku od njih ja jako dobro poznajem mirovinski sustav i znam o čemu pričam", poručuje Špika.