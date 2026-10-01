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PREDIZBORNE SLAGALICE

S kim će umirovljeničke stranke? Jedna je uz HDZ, jedna će samostalno, a jedna čeka poziv SDP-a

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Miroslav Filipović
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01. lis. 2026. 06:23
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10.10.2017., Zagreb - Prosvjed mirovljenika na Trgu bana Josipa Jelacica . Photo: Davor Puklavec/PIXSELL
Davor Puklavec/PIXSELL/ilustracija

Prvi dan listopada Međunarodni je dan starijih osoba kada se u javnosti, najčešće prigodničarski, a ponekad i prosvjednički progovara o problemima umirovljenika i općenito osoba treće životne dobi.

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Osim toga, umirovljenici u Hrvatskoj imaju i nekoliko političkih stranaka koje borbom u toj areni nastoje poboljšati njihov položaj. Jedina takva parlamentarna, Hrvatska stranka umirovljenika (HSU) s trenutno jednim svojim zastupnikom u saboru, dio je vladajuće većine.

Izvan parlamentarnog kruga postoje još dvije koje nastoje ući u Sabor često se nadmećući i međusobno - Stranka umirovljenika (SU) i Blok umirovljenici zajedno (BUZ). Iako nevelike, te stranke ipak zagovaraju i obraćaju se potencijalno ogromnom no politički heterogenom umirvoljeničkom biračkom tijelu.

"Još smo čvršće pri svom stavu"

Rano proljetos pitali smo čelnike tih dviju stranaka - Lazara Grujića iz SU-a i Milivoja Špiku iz BUZ-a kako će se pozicionirati u predizbornim preslagivanjima koja su već počela, iako su parlamentarni izbori tek 2028. godine, Grujić nam je kazao kako SU namjerava samostalno nastupiti dok Špika s BUZ-om naginje budućoj lijevo-zelenoj koaliciji SDP-a i Možemo!.

Sada smo obojicu ponovno pitali jesu li na istim pozicijama kao i proljetos.

"Sada smo još čvršće pri stavu da ćemo ići samostalno na sljedeće izbore. Ne želimo nikome držati lojtre i nikoga abolirati. I HDZ, a i SDP kada je bio na vlasti, snose krivicu za težak položaj umirovljenika", kaže Grujić.

"SDP i Možemo! samo kritiziraju, od toga nemamo ništa"

On potvrđuje da je SU u kontaktu i vodi razgovore s HSU-om o mogućnostima suradnje u interesu umirovljenika, ali izričito tvrdi da se time SU ne nameće koaliciji u kojoj je HSU s HDZ-om. Štoviše, kaže kako nema razloga za ikakvo svrstavanje SU-a uz HDZ.

"Bilo bi to političko samoubojstvo nakon što smo najavili da idemo samostalno. Mi se tamo nećemo gurati. HDZ ima svog "umirovljeničkog" partnera", dodaje.

Lazar Grujić
N1

Što se tiče SDP-a i Možemo!, Grujić kaže kako iz onoga što su dosad poručivali ti budući koalicijski partneri nije čuo što će učiniti da se poboljša standard umirovljenika ako dođu na vlast.

"SDP i Možemo! samo kritiziraju ono što HDZ nije napravio, a mi od toga nemamo ništa. Oni govore kako je teško živjeti u siromaštvu, a mi to znamo bolje nego oni. U svome programu od osam točaka koji su najavili nigdje ne kažu izričito što misle napraviti za umirovljenike i da zaustave to siromaštvo. Ne kažu hoće li, ako dođu na vlast, mirovina biti 60 posto od prosječne plaće i hoće li promijeniti formulu usklađivanja mirovina. Mi iz toga čitamo i zaključujemo da ne računaju na nas", ističe Grujić.

Za BUZ je priča s SDP-om otvorena

Špika je, pak, u ime BUZ-a koncem kolovoza stajao zajedno s čelnicima SDP-a i Možemo! u Gospiću pred novinarima kada se najavljivao prosvjed zbog tamošnjeg opasnog otpada. Ipak, kaže nam kako u BUZ-u još ne znaju na koji način i s kim će ići na parlamentarne izbore.

"Priča s SDP-om je otvorena još otkako su nas pozvali na njihovu konvenciju u siječnju, a onda smo zajedno bili i u Gospiću uoči prosvjeda zbog toksičnog otpada. A za daljnje akcije sve je otvoreno. Trebao je biti dogovor s SDP-om i Možemo! no budući da su oni prolongirali potpisivanje svoga koalicijskog sporazuma, očekujemo da se BUZ uključi u onaj dio njihove priče i programa koji će se ticati mirovinskog sustava, rada i socijalne politike", kazao je.

"Ni u kakvu kombinaciju s HDZ-om"

Stav je BUZ-a da ne bude ni u kakvoj kombinaciji s HDZ-om.

"S obzirom na nekoliko aktivnosti koje smo zajedno napravili, bliži smo SDP-u no to ne mora značiti da će na kraju to biti to. Mi smatramo da bi to bilo dobro jer bi bili dodana vrijednost toj koaliciji. Mi ne ulazimo ni u čije biračko tijelo nego donosimo svoje. Osim toga, želimo javnosti i umirovljenicima pokazati da nismo svi isti. Imamo HSU i SU koji se slažu s HDZ-om. Nasuprot njima jedino smo mi. Nije da se hvalim, ali za razliku od njih ja jako dobro poznajem mirovinski sustav i znam o čemu pričam", poručuje Špika.

Milivoj Špika
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Po njegovu mišljenju, žele li lijeva oporba i lijevi centar dobiti izbore mora to učiniti u jednom i širokom bloku.

"Prema biračima trebamo izaći složno, snažno i ujedinjeni, a ne u dva-tri bloka. Zato očekujemo od SDP-a da organizira radni sastanak i pozove sve nas na koje eventualno računa. Slikom i riječju moramo javnosti pokazati da smo najkvalitetnija alternativa aktualnoj vlasti. Ankete trenutno pokazuju da SDP i Možemo! sami nisu dovoljni da bi došli do toga. To se vidi iz aviona", kaže.

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