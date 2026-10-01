SDP postavio uvjet Vladi: Porez od ekstra profita usmjerite prema umirovljenicima

"Te odredbe u ovome zakonu sada nema. Ja sam više puta u javnoj raspravi molio ministra Ćorića da prepiše zakon iz 2022. što se tiče umirovljenika, da stavi taj članak i da kaže sve što ćemo prikupiti od poreza na ekstra profit dat ćemo umirovljenicima. Pogotovo onim umirovljenicima koji neće biti obuhvaćeni ovim poreznim izmjenama i da će onda imati podršku SDP-a", poručio je SDP-ov Lalovac koji je najavio da će njegova stranka podnijeti amandmane na prijedlog zakona kako bi se, po njemu, uklonila ta manjkavost.