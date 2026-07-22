Goranko Fižulić: Hrvatska je žrtvovala oko 800.000 stanovnika u ime napretka ostatka populacije

"U Hrvatskoj imamo 39 posto stanovništva starijeg od 65 godina koje je u riziku od siromaštva ili siromašno. Samo je Litva s 42 posto gora od Hrvatske. A prosjek kod nas je 20 posto. Govorimo o otprilike 350.000 stanovnika, koji žive u siromaštvu ili su na rubu. Taj broj je 2014. bio 23 posto, 2013. 17 posto. Znači, imali smo skok u 11 godina s 23 posto na 39 posto. To nije imala nijedna zemlja u Europi. Mi smo generaciju rođenu 50-ih i 60-ih godina žrtvovali u ime napretka ostatka populacije. Svjesno smo ih oštetili ne dajući im mirovine koje su zaradili nego smo ih tretirali kao proračunsku stavku koja nas košta. I ovo nije samo krivnja HDZ-a nego i oporbe koja ne otvara tu temu. Nažalost, ta generacija ni nema nekoga tko je predstavlja."