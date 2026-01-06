Tri stvari izdvojio je koje smatra ključnima za društvo. Prvo, da nitko ne smije biti nevidljiv, da manjina mora imati glas i to glas koji se čuje, koji je ravnopravan. Drugo je da nas razlike ne smiju plašiti, da nas one mogu obogatiti ako imamo hrabrosti slušati, a treće je da zajedništvo nije kad svi mislimo isto, već kad unatoč razlikama želimo graditi istu kuću.