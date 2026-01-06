Oglas

"Poruke mira"

Plenković čestitao vjernicima koji Božić slave prema julijanskom kalendaru

author
N1 Info
|
06. sij. 2026. 10:22
Andrej Plenković
Grgo Jelavic/PIXSELL

Premijer Andrej Plenković uputio je u utorak čestitku vjernicima koji Božić slave po julijanskom kalendaru, naglasivši kako je danas važnije nego ikada njegovati partnerstvo, uzajamno poštovanje i međusobni dijalog te zajednički raditi na boljitku Hrvatske.

Oglas

„Radosni blagdan Isusovog rođenja prigoda je da pošaljemo poruke mira, solidarnosti, međusobnog uvažavanja i tolerancije. U današnjem vremenu kada je cijeli svijet suočen s brojnim izazovima, važnije je nego ikada njegovati partnerstvo, uzajamno poštovanje i međusobni dijalog te zajednički raditi na boljitku Hrvatske", stoji u čestitki.

Poželio je da im duh najradosnijeg kršćanskog blagdana podari snage za sve buduće izazove, a domove ispuni zdravljem, ljubavlju i veseljem.

"Uime Vlade Republike Hrvatske i osobno, svim pravoslavnim vjernicama i vjernicima, želim radostan i blagoslovljen Božić sa željom da ga provedete u miru i zajedništvu sa svojim bližnjima. Mir Božji, Hristos se rodi!“, stoji na kraju čestitke premijera Andreja Plenkovića.

Teme
Andrej Plenković Pravoslavni Božić

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ