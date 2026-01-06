Stiže novo zahlađenje: Ravnatelj DHMZ-a otkrio kada bi temperature mogle pasti i do minus 10

Ivan Güttler, ravnatelj DHMZ-a, bio je gost Novog dana kod Tihomira Ladišića gdje je komentirao vremenske uvjete koji nas očekuju u narednim danima.
"Izdali smo izvanredno priopćenje za naše građane zbog toga da obrate pažnju svi oni koji planiraju putovanja ovih dana. Možemo reći da imamo jednu tipičnu zimsku situaciju, a s obzirom na to da ih imamo sve rjeđe dobro je posjetiti naše građane", rekao je Güttler.
Otkrio je i što možemo očekivati u narednim danima.
"Danas i sutra se očekuje dodatni snježni sloj - na nekim točkama i preko pola metra. U kombinaciji sa snažnim vjetrom tih pola metra može dovesti do većih zapuha. Službe za čišćenje su jako aktivne i dobro rade svoj posao, ali lokalno zbog brzine samog događaja može doći do zadržavanja snježnog nanosa na prometnicama", kaže Güttler.
Dodao je i da se najniže temperature očekuju u četvrtak i petak.
"Četvrtak bi zaista trebao bit vedar dan s vrlo hladnim jutrima - nećemo isključiti mogućnost i ispod minus 10. U petak je mogućnost novih oborina, ali manjih količina nego danas", govori Güttler.
Otkrio je i prijeti li u nekim dijelovima Hrvatske opasnost od poplava.
"U graničnom području gdje temperature nisu toliko niske, kao u dijelovima Dalmacije, gdje smo i ovih dana imali preko 130 litara, takvi scenariji su mogući i u naredna dva dana. To zaista može povećati dva tipa poplava - poplave zbog nabujalih rijeka i lokalizirano u urbanim područjima u obliku bujičnih poplava. Preporuke je da se prate informacije DHMZ-a", zaključio je Güttler.
