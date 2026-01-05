Računovođe: Burno je s fiskalizacijom na terenu

"Očekujem od njih i iz komunikacije koju zadnjih dana čujemo iz Porezne uprave, iz Ministarstva financija itd., da neće biti kazni u početku. Mislim da pogotovo sad ovaj nekakav početni period neće nositi neke posebne sankcije. Kazne koje su se i pojavljivale u smislu fiskalizacije – fiskalizacija nije novi projekt, ona već 12–13 godina postoji u Hrvatskoj – one su obično dolazile od Državnog inspektorata, ne od same Porezne uprave, u smislu kažnjavanja za nekakvo pogrešno izvještavanje itd. Ja radim gotovo 20 godina već u računovodstvu. Ne sjećam se baš da sam vidjela da je Porezna uprava radi nekog zakašnjelog izvještavanja pisala kaznu. Mislim, to u praksi – možemo mi pričati o tome što stoji u zakonu i to zaista stoji u zakonu – ali mislim da su to nekakve krajnje mjere kod nekakvih iznimki, da to neće biti pravilo, pogotovo sad u početku", zaključuje Katarajn.