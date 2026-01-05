Računovođe: Burno je s fiskalizacijom na terenu

“Burno!”, tom je riječju predsjednica Udruženja računovođa HGK Tamara Katarajn okarakterizirala prve dane fiskalizacije 2.0.na terenu.
Podsjetimo, s prvim danima Nove godine na snazi je novi Zakon o fiskalizaciji koji podrazumijeva da se fiskalizacija s onih koji posluju s gotovinom, širi na sve pravne subjekte koji su sada dužni izdavati e-račune.
Premda su brojni poduzetnici, kao i udruženja računovođa, apelirali na odgodu fiskalizacije zbog prekratkog roka za pripremu na ovaj tehnički vrlo zahtjevan proces pune digitalizacije izdavanja računa, Ministarstvo financija inzistiralo je da sve krene prvog siječnja. U emisiji N1 Studio uživo Tamara Katarajn istaknula je kako u ovim prvim danima primjene fiskalizacije 2.0. ima dosta računa koji ne prolaze, a na pitanje kako idu prvi dani novog sustava ovako odgovara:
"Pa, burno. Svakako burno. Skočili smo na glavu s ‘prvim’ u cijeli sustav. Skupljamo putem nova iskustva, skupljamo pogreške koje se događaju u svim mogućim sustavima i ispravljamo ih", ističe Katarajn, dodajući da je iz dana u dan ipak malo bolje stanje sa snalaženjem svih aktera novog sustava.
"Zapinjemo svi"
Kao najveći problem vidi tehnološki aspekt cijele priče, koji je izrazito kompliciran.
"To možda naizgled ovako zvuči jednostavno – izdavat ćemo e-račune i to je to. Međutim, mi imamo tu jako puno procesa u kojima jako puno dionika sudjeluje u različitim koracima, gdje taj jedan jedini obični račun treba biti razvijen. I svaki od tih dionika, od samog početka do samog kraja, treba dati neki svoj input i zapinjemo svi, što je prirodno u nekakvom novom sustavu. I poduzetnici i proizvođači softvera i informacijski posrednici, koji su se pojavili kao izuzetno relevantan element, sudjeluju u svemu tome i na kraju sudjeluje i Porezna uprava kao krajnji primatelj tog nekakvog izvještajnog segmenta. Svi mi imamo neke bugove koje rješavamo u hodu, gdje sad zapravo vidimo u samoj produkciji, gdje uživo vidimo gdje treba popravljati sustav", objašnjava Katarajn.
Vrlo napredan i kompliciran sustav
Problem je što velik broj obveznika fiskalizacije nije educiran za tehnološki vrlo napredan i kompliciran sustav, objašnjava.
"Ono što je dosta nezgodno u cijeloj situaciji je što vi zapravo morate biti tehnički dosta potkovani da biste uopće istražili i saznali gdje je zapelo. Jer vi imate toliko sudionika u tom procesu, zaista nije jednostavan, gdje vi ne možete odmah na prvu reći gdje je zapelo. Dva poduzetnika da razmijene jedan račun – taj poduzetnik mora sjesti u svom nekakvom programskom rješenju taj račun napisati. Nakon toga to programsko rješenje, taj neki ERP, neki softver, taj račun dostavlja informacijskom posredniku.
Posrednik nakon toga šalje upit u Poreznu upravu, traži tko je informacijski posrednik primatelja. Dobiva taj podatak pa ga onda šalje drugom informacijskom posredniku i onda imamo obrnuti proces gdje taj primatelj šalje u neki drugi softver da bi to krajnjem poduzetniku, krajnjem primatelju stiglo. To je dosta koraka, ta putanja nije baš pravocrtna i naravno sad, kad smo krenuli sa stvarnim sustavom, sad otkrivamo bugove. A kad nešto zapne, zapravo moramo otkriti gdje je to zapelo, na kojem od tih koraka je zapelo i to nije jednostavno", objašnjava Katarajn.
Na početku neće biti "rigoroznog kažnjavanja"
Ističe ipak kako je dobro da se s cijelim procesom krenulo te se nada da će s vremenom primjene grešaka, nejasnoća i bugova biti sve manje. Katarajn kaže kako je zadovoljna i suradnjom s Poreznom upravom, a posebno najavama kako u početku korištenja fiskalizacije 2.0. neće biti rigoroznog kažnjavanja poduzetnika i drugih aktera.
"Očekujem od njih i iz komunikacije koju zadnjih dana čujemo iz Porezne uprave, iz Ministarstva financija itd., da neće biti kazni u početku. Mislim da pogotovo sad ovaj nekakav početni period neće nositi neke posebne sankcije. Kazne koje su se i pojavljivale u smislu fiskalizacije – fiskalizacija nije novi projekt, ona već 12–13 godina postoji u Hrvatskoj – one su obično dolazile od Državnog inspektorata, ne od same Porezne uprave, u smislu kažnjavanja za nekakvo pogrešno izvještavanje itd. Ja radim gotovo 20 godina već u računovodstvu. Ne sjećam se baš da sam vidjela da je Porezna uprava radi nekog zakašnjelog izvještavanja pisala kaznu. Mislim, to u praksi – možemo mi pričati o tome što stoji u zakonu i to zaista stoji u zakonu – ali mislim da su to nekakve krajnje mjere kod nekakvih iznimki, da to neće biti pravilo, pogotovo sad u početku", zaključuje Katarajn.
