Milanović: Hrvatska je domovina svima koji je smatraju svojim domom

Više od svega danas su nam potrebni mir i sigurnost. Samo u takvim okolnostima moguće je graditi stabilno, pravedno i tolerantno društvo u kojemu će svi hrvatski ljudi moći bolje živjeti, a sva naša djeca imati sigurnu budućnost. Hrvatska je dokazala kako može biti zajednički dom ljudima različitih vjerskih, nacionalnih i kulturnih identiteta. To je vrijednost koja odlikuje napredne, civilizirane i uređene države, ali da bi Hrvatska takva ostala tu vrijednost moramo stalno čuvati i ne dopustiti da se itko u Hrvatskoj osjeća manje vrijedan ili nejednak.