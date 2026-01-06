Oglas

čestitao pravoslavni Božić

Milanović: Hrvatska je domovina svima koji je smatraju svojim domom

author
N1 Info
|
06. sij. 2026. 10:11
11.12.2025., Zagreb - Svecano obiljezavanje 34. obljetnice Hrvatskog ratnog zrakoplovstva odrzalo se u vojarni Pukovnik Marko Zivkovic na Pleso. Photo: Igor Soban/PIXSELL
Igor Soban/PIXSELL

Predsjednik Republike Zoran Milanović uputio je božićnu čestitku pravoslavnim vjernicima u Republici Hrvatskoj.

Oglas

"Svim hrvatskim građankama i građanima, pravoslavnim vjernicima koji sutra slave, želim sretan Božić. Najradosniji kršćanski blagdan tradicionalno je prigoda za okupljanje obitelji i iskazivanje brige i poštovanja prema bližnjima pa vam želim da božićni blagdan provedete u miru, veselju i sreći sa svojim obiteljima i prijateljima.

Više od svega danas su nam potrebni mir i sigurnost. Samo u takvim okolnostima moguće je graditi stabilno, pravedno i tolerantno društvo u kojemu će svi hrvatski ljudi moći bolje živjeti, a sva naša djeca imati sigurnu budućnost. Hrvatska je dokazala kako može biti zajednički dom ljudima različitih vjerskih, nacionalnih i kulturnih identiteta. To je vrijednost koja odlikuje napredne, civilizirane i uređene države, ali da bi Hrvatska takva ostala tu vrijednost moramo stalno čuvati i ne dopustiti da se itko u Hrvatskoj osjeća manje vrijedan ili nejednak.

Zato pozivam da i predstojeći blagdan iskoristimo kako bismo svojim susjedima, prijateljima i sugrađanima pravoslavne vjere pokazali poštovanje i prihvaćanje i tako ponovno dokazali kako je Hrvatska domovina svima koji je smatraju svojim domom.

Uvjeren kako svi zajedno, ponajprije kao pojedinci a onda i institucije, možemo nastaviti graditi Hrvatsku kao sigurno i tolerantno društvo različitosti, još jednom čestitam Božić svim pravoslavnim vjernicima uz tradicionalni pozdrav – Mir Božji, Hristos se rodi!“.

Teme
Pravoslavni Božić Zoran Milanović

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ