Gradonačelnica Supetra o operaciji "Crvena krpa": "Jasna ilustracija dva smjera Hrvatske"

"Čula sam skandiranje. To je neki performans - ako se tako može nazvati. Ali, za mene je to jasna ilustracija dva smjera Hrvatske. S jedne strane mahanje crnim i neslužbenim zastavama - stalno vraćanja društva u prošlost i poticanje mržnje prema onima koji misle drugačije, a s druge strane Hrvatska konkretnih rezultata kakve vidimo u Supetru", rekla je Marković i dodala da su njene poruke uvijek jasne i dosljedne, a to su ravnopravnost i jednaka prava za sve.