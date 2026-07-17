Ima li SDP šanse dobiti glasove u BiH? Pecnik: Nisu tamo sve glasači HDZ-a. Kazaz: Ne mogu očekivati ikakav glas

"Kako stvari stoje, mislim da u 11. izbornoj jedinici, konkretno u BiH, SDP i Možemo! nemaju puno šanse. Barem ne na sljedećim izborima. HDZ tamo kupi sve, ali to ne znači da SDP ne treba pokušati. Nekom logikom vremena, valjda će tamošnji Hrvati shvatiti da postoje i druge prihvatljive opcije. Pogotovo stoga što socijalne teme postaju dominantne. Ako se SDP-ovci tamo budu natjecali s HDZ-om u tome tko je veći Hrvat, onda nemaju šanse jer u toj priči ne zvuče uvjerljivo. No neka druga, socijalna priča, na duge staze bi im mogla otvoriti prostor pa utoliko smatram da je ta odluka SDP-a dobra. No bez velikih iluzija da bi na sljedećim izborima mogli nešto značajno postići."