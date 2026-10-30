Očuvanje veza s iseljeništvom
Jandroković se susreo s predstavnicima Hrvata u Republici Srbiji
Predsjednik Sabora Gordan Jandroković nazočio je sjednici Odbora za Hrvate izvan Republike Hrvatske i Odbora za vanjsku politiku, na kojoj su sudjelovali predstavnici Hrvatskog nacionalnog vijeća u Republici Srbiji, na čelu s predsjednicom i saborskom zastupnicom Jasnom Vojnić.
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Jandroković je istaknuo da Hrvatski sabor, uz zakonodavnu ulogu, ima i posebnu odgovornost za očuvanje veza s Hrvatima izvan Hrvatske. Tome, dodao je, bitan obol daje Odbor za Hrvate izvan Republike Hrvatske, koji zajedno sa Središnjim državnim uredom za Hrvate izvan Republike Hrvatske predstavlja snažan institucionalni mehanizam usmjeren na zaštitu i potporu hrvatskim zajednicama izvan Domovine.
Podsjetio je kako je takva skrb jedan od prioriteta hrvatske Vlade, pri čemu je kontinuirana suradnja s predstavnicima Hrvata u Srbiji od posebne važnosti, osobito imajući u vidu izazove s kojima se ona suočava, navodi se u priopćenju iz Ureda predsjednika Sabora.
Jandroković je zahvalio predstavnicima Hrvatskog nacionalnog vijeća na predanom doprinosu očuvanju hrvatskog nacionalnog identiteta i jačanju veza Hrvatske i Hrvata u Republici Srbiji.
Govoreći o predstojećim izborima za Hrvatsko nacionalno vijeće u Srbiji, koji će se održati 8. studenoga 2026. godine, Jandroković je istaknuo važnost demokratskog ozračja i odabira vodstva krovne institucije Hrvata u Srbiji koje će odgovorno i predano zastupati njihove interese.
Naglasio je i da organiziranost nazočnih predstavnika Hrvata u Srbiji i njihova profesionalna raznovrsnost budi optimizam uoči nadolazećih izbora.
Jandroković je poručio da Hrvatska s pozornošću i oprezom prati post-izbornu situaciju u Srbiji. Izrazio je nadu da će nakon formiranja nove Vlade doći do poboljšanja bilateralnih odnosa te da će se to pozitivno odraziti i na status hrvatske nacionalne manjine u Srbiji.
Na kraju je izrazio zadovoljstvo činjenicom da su na današnjoj zajedničkoj sjednici dvaju saborskih odbora prisutni predstavnici gotovo svih saborskih klubova, što smatra snažnom porukom potpore i važnosti zaštite prava Hrvata u Srbiji.
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