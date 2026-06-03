ORSAT MILJENIĆ
Poruka iz Milanovićevog ureda: Plenković bi povećavao broj zastupnika iz dijaspore. Ništa od toga!
Predstojnik Ureda predsjednika Republike Hrvatske Orsat Miljenić ne slaže se s prijedlogom premijera Andreja Plenkovića o povećanju broja saborskih mandata za dijasporu, poručivši da o životu i vlasti u Hrvatskoj trebaju odlučivati građani koji žive u zemlji.
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Miljenić se oglasio na svom Facebook profilu nakon što je premijer Plenković najavio da podržava povratak većeg broja zastupničkih mandata za dijasporu, podsjetivši pritom da je njihov broj smanjen 2010., za vrijeme Vlade Jadranke Kosor, nakon političkog dogovora s tadašnjim predsjednikom SDP-a Zoranom Milanovićem.
"Premijer Plenković, povećavao bi broj saborskih zastupnika i to baš iz dijaspore. Ništa od toga! O životu, o zakonima i o vlasti u Hrvatskoj trebaju odlučivati građani koji žive u Hrvatskoj. I to po načelu ravnopravnosti - svaki glas mora isto vrijediti. Za svakog zastupnika - isti broj glasova", napisao je Miljenić.
Pitanje zastupljenosti dijaspore u Hrvatskom saboru godinama je predmet političkih prijepora. Zagovornici povećanja broja mandata ističu pravo hrvatskih državljana izvan zemlje da budu zastupljeni u parlamentu, dok protivnici smatraju da bi o političkim odlukama koje izravno utječu na život u Hrvatskoj prvenstveno trebali odlučivati građani koji u njoj žive.
Politički analitičar Jaroslav Pecnik smatra kako je Plenkovićevo posezanje za ovom temom isključivo motivirano željom za osiguravanjem dovoljne većine nakon sljedećih izbora.
"Glavni razlog je izbjegavanje tanke većine. U dijaspori HDZ ne može omanuti, tamo su njihovi glasovi, pogotovo u BiH. Stoga ovo treba gledati iz perspektive sljedećih općih izbora u Hrvatskoj koji će biti za dvije godine. HDZ se već počeo pripremati za te izbore jer više nije tako siguran u svoju pobjedu. Svaki osvojeni mandat bit će važan, a ako se poveća broj zastupnika iz dijaspore, jasno je da bi svi ti mandati išli HDZ-u. Pa ako samo uspiju udvostručiti broj, to onda više neće biti troje, nego šestoro zastupnika. A to nije malo", kaže.
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