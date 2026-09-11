Radojčić: Ima li Holcim uvjete i dozvole za spaljivanje otpada iz Gospića?

“Loša iskustva s mjerama zaštite okoliša s Kaštijunom ili pulskom cementarom, gdje analize pokazuju da je zrak na Kaštijunu prve kategorije, a ljudi se guše od smrada, ili cementara zagađuje susjedstvo bukom, prašinom i smradom, a sve je ‘unutar graničnih vrijednosti’, daju ljudima za pravo da pušu i na hladno. A u ovom slučaju pušu na jako vruće".