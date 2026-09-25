"NEĆE PROĆI"
HDZ-ov tajnik odgovorio na SDP-ov prijedlog za pokretanje opoziva Plenkovića i Vlade
Saborski zastupnik i glavni tajnik HDZ-a Krunoslav Katičić rekao je u petak da "neće proći" prijedlog SDP-a za pokretanjem pitanja povjerenja premijeru Andreju Plenkoviću te podsjetio da do sada niti jedan takav zahtjev nije prošao.
"U ovoj desetogodišnjoj vladavini HDZ-a na čelu s Andrejom Plenkovićem bilo je dosta prijedloga za opoziv, međutim, niti jedan nije uspio proći. Tako će biti i sa ovim uratkom", rekao je Katičić na konferenciji za novinare u Hrvatskom saboru.
Kazao je i da "ne zna koji su razlozi za opoziv" te poručio da se HDZ "može veseliti" još jednoj raspravi u kojoj će s jasnim argumentima objasniti da taj prijedlog nije dovoljno dobar da bi se na njega mogli osvrnuti.
Komentirajući to što je Most potpisao SDP-ov zahtjev za opozivom, Katičić je rekao da SDP koristi Most samo "kao smokvin list" kako bi HDZ maknuli s vlasti
Zastupnici SDP-a u saborsku su proceduru uputili su prijedlog za pokretanje pitanja povjerenja premijeru Andreju Plenkoviću, uz očekivanje da parlament raspravi njegovu političku odgovornost i iskaže mu nepovjerenje zbog slučaja nezakonitog odlaganja otpada u Lici te su izvijestili da su za tu inicijativu prikupili 54 potpisa zastupnika.
Šimrak: Afera u zagrebačkoj "Vodoopskrbi i odvodnji" je 'mega afera' u režiji Tomaševića i Možemo
HDZ-ov saborski zastupnik Maksimilijan Šimrak rekao je da je afera u zagrebačkoj 'Vodoopskrbi i odvodnji' "još jedna mega afera u režiji Tomislava Tomaševića i Možemo".
"Tomašević je dobio mandat da upravlja našim glavnim gradom sa rekordno velikim proračunom, da rješava probleme Zagrepčana i da realizira projekte. Sada taj isti Tomašević, umjesto popisa realiziranih projekata, ima jedan poduži popis afera", rekao je.
Po pisanju medija, riječ je o nabavi uređaja za daljinsko očitanje vodomjera. Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave poništila je odluku o odabiru naručitelja Grada Zagreba za predmet daljinskog očitovanja vodomjera vrijedan gotovo 40 milijuna eura. Zbog tog je natječaja Uskok počeo provoditi izvide u toj Holdingovoj podružnici, a Marko Blažević podnio je ostavku na mjesto direktora. Sumnja se da je Blažević tvrtki IKOM namjestio vrijedan posao daljinskog očitavanja vodomjera.
Šimrak se upitao 'je li to taj novi model upravljanja u koji se kunu Možemo i SDP - model bez korupcije i koji nude kao alternativu na nacionalnoj razini zajedničkom koalicijom?'.
"Hoće li danas u Hrvatskom saboru na isti način na koji prozivaju premijera i ministre, prozivati i Tomaševiće za političku odgovornost i tražiti od njega zbog velike afere da podnese ostavku", kazao je.
Smatra i da je slika i prilika njihovog upravljanja Zagrebom "afera za aferom, laž na laž" te ocijenio da se od toga više ne mogu oprati.
"To je okvir i način na koji oni upravljaju Zagrebom i kao kula od karata se mit o njihovoj bezgrešnosti počeo rušiti", kazao je.
Osvrćući na štrajk sindikata Zagrebačkog holdinga i ZET-a najavljen za ponedjeljak, Šimrak je kazao da - ako se nije uspio postići dogovor, postoji odgovornost čelnika koji vode Grad da naprave sve kako bi se sjelo za stol i pokušalo pronaći rješenje.
"Ovaj pristup kojeg Tomašević koristi u kojem te ljude pokušava prikazati kao nekakve pohlepnike koji traže kruha preko pogače sigurno nije način da se to postigne", ocijenio je.
Drži da Tomašević objavom platnih lista pokušava pokazati da radnici imaju previsoke plaće. No, kazao je, ne radi se tu samo o plaćama, nego i o tome da su ti ljudi radili dodatno i zaradili više kroz prekovremeni rad, s noćnim smjenama, radili su za blagdane i slično.
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