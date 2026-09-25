slučaj gospić
SDP traži opoziv Plenkovića: Predali smo 54 potpisa
SDP je pokrenuo inicijativu za opoziv premijera Andreja Plenkovića i njegove Vlade zbog slučaja Gospić, a prikupljena su 54 potpisa saborskih zastupnika, rekao je Saša Đujić.
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"Pokrećemo opoziv Plenkovića kao premijera i cijele njegove Vlade. Predali smo 54 potpisa zastupnika i zastupnica. Tražimo da Sabor raspravi njegovu političku odgovornost i iskaže mu nepovjerenje zbog slučaja Gospić“, rekao je Đujić.
Otkrio je da su incijativu osim Mosta podržali i sve kolege s ljevice kao i kolege iz Mosta i kolege Raspudić.
"Ponudili smo je i kolegama iz DOMiNO-a i Hrvatskih suverenista. Oni je nisu potpisali, ali očekujemo da će nas podržati prilikom glasanja o ovoj temi“, dodao je.
Đujić je rekao da je inicijativa detaljno obrazložena te da su u osam točaka naveli zbog čega smatraju da politička odgovornost počinje od premijera.
"Plenković godinama vodi hrvatsku Vladu koja donosi propise i građani zato imaju pravo upravo od njega tražiti odgovore na pitanje kako je sustav koji vodi dopustio ovakav slučaj u Gospiću“, rekao je.
Naglasio je da inicijativom ne prejudiciraju ničiju kaznenu odgovornost.
"Naš je stav jasan. Premijer mora odgovarati za način na koji je njegova Vlada upravljala ovim problemom. Ne prejudiciramo ničiju kaznenu odgovornost, ali ono što tražimo od premijera jest politička odgovornost, o kojoj moramo raspraviti u Saboru. On je u deset godina stvorio sustav koji se urušava“, poručio je Đujić.
Sabina Glasovac također je poručila da političku odgovornost za slučaj snosi premijer.
"Politička odgovornost jedini je jamac vraćanja povjerenja građana u politiku i upravo zbog toga tražimo odgovornost Plenkovića. Politička odgovornost počinje i završava na Andreju Plenkoviću. On je izravno odgovoran za razmontiranje sustava zaštite okoliša i gospodarenja otpadom“, rekla je Glasovac.
Prema njezinim riječima, u ovom je slučaju najprije zakazala država.
"Glavni državni inspektor nije zakazao, on je bio u igri, a na tu poziciju postavio ga je Andrej Plenković. On je taj koji je stavio lisicu da čuva kokoši“, ustvrdila je.
"Nije opljačkan samo novac, nego i budućnost djece. I ono najgore, Gospić nije jedina zatrovana točka. Ovakvih točaka postoji dvadesetak“, rekla je.
Pozvala je sve saborske zastupnike da razmisle prije glasanja o oporbenom prijedlogu.
"Pozivamo sve saborske zastupnike i zastupnice da dobro razmisle prije glasanja o našem prijedlogu. Otpad mogu zatrpati, ali političku odgovornost ne mogu“, zaključila je Glasovac.
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