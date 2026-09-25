SDP traži opoziv Plenkovića: Predali smo 54 potpisa

"Naš je stav jasan. Premijer mora odgovarati za način na koji je njegova Vlada upravljala ovim problemom. Ne prejudiciramo ničiju kaznenu odgovornost, ali ono što tražimo od premijera jest politička odgovornost, o kojoj moramo raspraviti u Saboru. On je u deset godina stvorio sustav koji se urušava“, poručio je Đujić.