ISPLATIT ĆE JE DO PROSINCA
Slovenija propisala obveznu božićnicu za sve zaposlene. Ovo je minimalni iznos
Zaposlenici u Sloveniji ove godine imaju zakonsko pravo na božićnicu od najmanje 740,94 eura, dok u Hrvatskoj njezina isplata i dalje ovisi o pravilima i odlukama poslodavaca.
Uvođenjem takozvanog zimskog regresa božićnica je u Sloveniji postala obvezna za sve poslodavce. Kako piše slovenski Dnevnik.si, njezin je iznos određen na polovicu minimalne plaće, koja u 2026. godini iznosi 1481,88 eura.
Radnici koji su tijekom cijele godine zaposleni kod istog poslodavca i rade puno radno vrijeme tako imaju pravo na najmanje 740,94 eura. Zaposlenicima koji nisu radili cijelu godinu ili rade nepuno radno vrijeme pripada razmjerni iznos.
Poslodavci božićnicu moraju isplatiti u novcu, a krajnji rok za isplatu je 18. prosinca.
Koliko će božićnicu dobiti radnici državnih firmi u Hrvatskoj?
Za razliku od Slovenije, u Hrvatskoj ne postoji opća zakonska obveza isplate božićnice svim zaposlenicima. Pravo na nju i njezin iznos ovise o kolektivnim ugovorima, pravilnicima o radu, ugovorima o radu ili odlukama poslodavaca.
Ipak, već su poznati iznosi koje će ove godine dobiti zaposlenici nekih državnih tvrtki te državni službenici i namještenici.
Prema podacima koje je prikupio Net.hr, među navedenim državnim tvrtkama najvišu božićnicu isplatit će Hrvatska elektroprivreda (HEP). Njezini zaposlenici dobit će po 500 eura, što je nešto više nego prošle godine, kada je božićnica iznosila 497,71 euro.
Zaposlenicima Financijske agencije (FINA) pripast će po 350 eura, a radnicima Hrvatskih cesta po 250 eura. Jednaku božićnicu dobit će i zaposlenici HŽ Infrastrukture te HŽ Putničkog prijevoza.
Hrvatske autoceste (HAC) isplatit će svojim zaposlenicima po 200 eura neoporezivo, koliko su dobili i prošle godine.
Državnim službenicima po 300 eura
Državni službenici i namještenici ove godine, prema kolektivnom ugovoru, imaju pravo na božićnicu od 300 eura.
Isti iznos pripada i službenicima i namještenicima Hrvatskog sabora koji će 25. prosinca, na Božić, biti zaposleni u državnoj službi, neovisno o duljini radnog staža. Saborski zastupnici nemaju pravo na tu božićnicu.
Po 300 eura dobit će i zaposlenici Ministarstva financija te Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine. Jednaki iznos predviđen je i za zaposlenike Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, osim ako u međuvremenu ne bude postignut drukčiji dogovor.
U Sloveniji moguće i dodatne nagrade
Slovenski propisi razlikuju obvezni zimski regres od dodatnih nagrada za poslovnu uspješnost. Poslodavci stoga zaposlenicima mogu isplatiti i više od zakonskog minimuma, ovisno o poslovnim rezultatima, kolektivnim ugovorima i pravilima pojedinog poduzeća.
Zimski regres do zakonom propisanog iznosa ne podliježe porezu na dohodak. Za zimski regres i dodatne nagrade za poslovnu uspješnost primjenjuje se i zajednički porezni limit, koji iznosi 100 posto prosječne mjesečne bruto plaće u Sloveniji.
O obveznoj božićnici očitovao se i slovenski Ustavni sud. Ocijenio je da je prošlogodišnja isplata zaposlenicima izvan javnog sektora bila protivna Ustavu zbog neopravdanog retroaktivnog učinka, ali spornu mjeru nije ukinuo. Pritom nije osporio ni samo uvođenje obveznog zimskog regresa.
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