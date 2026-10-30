na petogodišnje razdoblje
Kutleša postao potpredsjednik Vijeća europskih biskupskih konferencija
Predsjednik Hrvatske biskupske konferencije (HBK) i zagrebački nadbiskup Dražen Kutleša izabran je u četvrtak u Salzburgu na Plenarnoj izbornoj skupštini Vijeća europskih biskupskih konferencija (CCEE) za potpredsjednika tog tijela na petogodišnje razdoblje, objavio je CCEE.
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Vijeće europskih biskupskih konferencija (Consilium Conferentiarum Episcoporum Europae – CCEE) je tijelo koje okuplja predsjednike europskih katoličkih biskupskih konferencija te predstavlja Katoličku Crkvu u Europi.
Novi potpredsjednik CCEE-a, mons. Dražen Kutleša, zagrebački je nadbiskup od 15. travnja 2023. U listopadu 2022. izabran je za predsjednika HBK.
Za svećenika je zaređen 1993. Doktorirao je kanonsko pravo na Papinskom sveučilištu Urbaniana u Rimu.
U Mostaru je obnašao pastoralne i akademske dužnosti prije nego što je 2006. prešao u Kongregaciju za biskupe. Za biskupa je zaređen u prosincu 2011., a 2012. je postao porečki i pulski biskup. Kasnije je služio kao splitsko-makarski nadbiskup da bi 2023. preuzeo službu zagrebačkog nadbiskupa.
U Predsjedništvo za petogodišnje razdoblje (2026. – 2031.) ponovno je izabran aktualni predsjednik CCEE-a nadbiskup Vilniusa mons. Gintaras Grušas, dok je uz nadbiskupa Kutlešu za potpredsjednika izabran i primas cijele Irske, nadbiskup Armagha mons. Eamon Martin.
Izbori su održani tijekom plenarnog zasjedanja CCEE-a u Salzburgu od 27. do 30. listopada o temi "Evangelizacija i sinodalnost: Poslanje današnjih svećenika u Europi".
Mons. Gintaras Grušas nadbiskup je Vilniusa. Za predsjednika Litavske biskupske konferencije prvi je put izabran u listopadu 2014., a za predsjednika CCEE-a 25. rujna 2021.
Prije nego što je ušao u svećeničku formaciju diplomirao je matematiku i računalne znanosti na Sveučilištu Kalifornije u Los Angelesu te radio u tvrtki IBM.
Za svećenika je zaređen 1994., a doktorirao je kanonsko pravo na Papinskom sveučilištu sv. Tome Akvinskog u Rimu.
Potpredsjednik Eamon Martin nadbiskup je Armagha i primas cijele Irske je također bivši matematičar. Za predsjednika Irske katoličke biskupske konferencije izabran je u listopadu 2014.
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