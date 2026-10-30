Kutleša postao potpredsjednik Vijeća europskih biskupskih konferencija

U Mostaru je obnašao pastoralne i akademske dužnosti prije nego što je 2006. prešao u Kongregaciju za biskupe. Za biskupa je zaređen u prosincu 2011., a 2012. je postao porečki i pulski biskup. Kasnije je služio kao splitsko-makarski nadbiskup da bi 2023. preuzeo službu zagrebačkog nadbiskupa.